Neues 7 Days Premium Hotel in Venedig-Mestre

Next Slide

Das neue 7 Days Premium Hotel Venedig-Mestre ist mit seiner Lage nicht nur perfekt, um die Insel zu erkunden, sondern bietet Premium-Qualität zu einem hervorragenden Preis. Direkt am Bahnhof-Mestre liegt das neue Haus, das zur chinesischen Plateno Group gehört, und ist damit nicht nur für die An- und Abreise direkt angebunden – die Insel Venedig selbst ist in nur 15 Minuten bequem mit dem Zug erreichbar.

208 Gästezimmer mit Komfort

Das 7 Days Premium Hotel Venedig-Mestre bietet 208 Zimmer, die alle für Doppel- wie Einzelbelegung ausgelegt sind. Sie verfügen entweder über Kingsize oder zwei getrennte Betten. Zur weiteren Komfort-Ausstattung, die alle 7 Days Premium Häuser aufweisen, zählen Flachbildschirm, Bad mit Regendusche und Föhn, Klimaanlage, schallisolierte Fenster sowie kostenfreies WLAN. Die offene Lobby ist weitläufig und bietet verschiedene Arbeitsbereiche. Gemütliche Lounge-Sessel laden ein, den Abend bei einem Drink in der Bar ausklingen zu lassen. In den Tag geht es energiegeladen mit einem reichhaltigen, kontinentalen Frühstück, das gegen einen Aufpreis gebucht werden kann. Parkplätze gibt es in direkter Nähe – die Rezeption ist rund um die Uhr besetzt. Und wer mit vierbeiniger Begleitung reist, ist ebenfalls herzlich willkommen. Für den Hund wird nur eine Extragebühr berechnet. Buchungen sind, selbst zum Karneval, bereits ab 59 EUR direkt über die Homepage des Hotels möglich. (red)