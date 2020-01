Save the Date: DER Schiff Ahoi

Reisebüromitarbeiter dürfen sich auf ein paar entspannte Stunden zum Netzwerken an Bord der MS Lucia am Wörthersee bzw. an Bord der MS Weyregg am wunderschönen Attersee freuen. In Kärnten erfahren die Teilnehmer von den Partnern Beachcomber und dem Fremdenverkehrsamt Mauritius viel Wissenswertes für den Counteralltag; in Oberösterreich bekommen Agents vom Fremdenverkehrsamt Südafrika, SeaDream Yacht Club und DiaMonde ein Update zu ihren vielfältigen Produkten. Auch kulinarisch werden die Teilnehmer bestens versorgt.

Datum & Ort:

30. Juni 2020 - DER Schiff Ahoi Wörthersee

16. Juli 2020 - DER Schiff Ahoi Attersee

Anmeldung ab Mitte März unter: www.dertouristik.info (red)