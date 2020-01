Alabama Tourism präsentiert neuen Reiseplaner

Die neue deutschsprachige Broschüre informiert über den zentralen Bundesstaat des amerikanischen Südens mit Schwerpunkt auf Naturerlebnisse. Denn Alabama bietet Reisenden schneeweiße Sandstrände und Tauchreviere an seiner Küste am Golf von Mexiko, das mehr als tausend Quadratkilometer große Sumpfgebiet Mobile-Tensaw-Delta voller wilder Alligatoren und mit riesigen Beständen an Wildvögeln, einige Standorte der seltenen weißblütigen Cahaba-Lilie und viele Seen und Wälder zum Bootfahren, Schwimmen, Radeln, Wandern und Klettern.

Reiseziele und Städtetipps

Neben den zahlreichen Tipps zu Naturerlebnissen enthält die Broschüre erstmals auch umfangreiche Städtetipps. Von Florida, Georgia, Mississippi und Tennessee umgeben, liegt Alabama auf der Route fast jeder Südstaatenreise. Die Strände von Gulf Shores und Orange Beach schließen direkt an Florida an. Alabamas Hafenstadt Mobile bietet Großstadtflair und feiert jährlich den ältesten Mardi Gras der USA mit vielen Umzügen und Bällen. Weiter nördlich geben die Hauptstadt Montgomery und die Metropole Birmingham tiefe Einblicke in die amerikanische Bürgerrechtsbewegung der 1950er und -60er Jahre und das Wirken Dr. Martin Luther Kings.

Für Motorradfahrer, Musiker und Mountain-Biker

Das Bergland von Nordalabama ist beliebt bei Motorradfahrern, Wanderern und Mountain-Bikern. Musikfans besuchen die Studios von Muscle Shoals, wo die Rolling Stones, Aretha Franklin und viele andere Welt-Hits aufgenommen haben. Huntsville, ganz im Norden des Staates, ist die Heimat des U.S. Space & Rocket Center. Hier bauten Wernher von Braun und sein Team die Mondraketen. Am Ort des Geschehens zeigt das größte Raumfahrtmuseum der USA diese Geschichte, die 1969 den ersten Menschen auf den Mond brachte. Im Space Camp simulieren Touristen Weltraum-Missionen. Und überall im Staat stehen der Robert Trent Jones Golf Trail und andere Plätze für Golferlebnisse auf höchstem Niveau bei fairen Preisen.

Der Reiseplaner kann ab sofort kostenlosen unter www.alabama-usa.de angefordert werden. (red)