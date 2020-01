MSC bestellt zwei weitere Schiffe der World Class-Serie

Das erste Schiff dieser Klasse wird derzeit auf der Werft von Chantiers de l'Atlantique in Saint-Nazaire gebaut und soll 2022 in Dienst gestellt werden. Mit 205.000 BRZ wird es das größte Schiff einer europäischen Kreuzfahrtmarke und das erste in Frankreich gebaute LNG-Kreuzfahrtschiff sein. Im Vergleich zu herkömmlichem Schiffstreibstoff reduziert LNG die Schwefel- und Partikelemissionen um 99%, die NOx-Emissionen um 85% und die CO2-Emissionen um 20%. Diese Aufträge stellen eine Investition von MSC Cruises von mehr als 2 Mrd. EUR dar und werden voraussichtlich 14 Millionen zusätzliche Arbeitsstunden erfordern, was über 2.400 Vollzeit-Arbeitsstellen für die nächsten dreieinhalb Jahre bedeutet, die durch diese Aufträge direkt unterstützt werden.

Neue Prototypen für noch mehr Umweltschutz

MSC Cruises und Chantiers de l'Atlantique haben heute ihre Partnerschaft für die nächsten zehn Jahren mit zwei weiteren Projekten bestätigt. Zum einen unterzeichneten die Unternehmen eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) für die Entwicklung eines neuen Prototyps einer LNG-betriebenen Schiffsklasse, die unter der Marke MSC Cruises betrieben werden soll. Bei diesem Projekt werden sich MSC Cruises, die Werft und andere Partner auf die Entwicklung neuer Umwelttechnologien im Hinblick auf die IMO-Vision für 2030 und 2050 konzentrieren. Die Investition von den vier neuen Schiffen würde mehr als 4 Mrd. Euro.

In einem zweiten MoU arbeitet MSC Cruises gemeinsam mit Chantiers de l'Atlantique an der Entwicklung eines weiteren innovativen Prototyps. Dieser soll mithilfe von Windenergie und anderer fortschrittlicher Technologien betrieben werden. Die drei heute unterzeichneten Vereinbarungen stellen eine Gesamtinvestition von mehr als 6,5 Mrd. Euro in die französische Wirtschaft dar.