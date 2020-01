Wave Season bei Celestyal Cruises

2020 können Gäste die „Romantische Adria“ auf drei verschiedenen Routen vergünstigt bereisen: in sieben Nächten am 5., 12., 19. und 26. Dezember ab Venedig; in fünf Nächten am 30. November von Athen nach Venedig; und in sieben Nächten von Venedig nach Athen am 2. Januar 2021.

Ob allein, als Paar, Familie oder in der Gruppe: Bei Buchungen bis zum 29. Februar 2020 reist der zweite Gast bei der Buchung einer gemeinsamen Kabine kostenlos mit. Auch der dritte und vierte Gast erhalten bei einer gemeinsamen Kabine jeweils 50% Rabatt auf den regulären Reisepreis. Außerdem reisen das dritte und vierte Kind unter elf Jahren gratis, wenn es mit zwei Erwachsenen eine Kabine bewohnt. Auch Alleinreisende dürfen sich freuen, denn der Einzelzuschlag entfällt ganz und es wird lediglich eine reduzierte Anzahlung von 125 EUR pro Kabine fällig.

Sonderangebote Ägäis 2020

Auch bei Buchungen der Routen „Ikonische Ägäis“ (drei oder vier Nächte ab Piräus zwischen März und November) sowie „Idyllische Ägäis“, „Vielseitige Ägäis“ und „Drei Kontinente“ (sieben Nächte ab Piräus mit Abfahrten zwischen Februar 2020 und Januar 2021) können Reisende sparen.

Das Angebot umfasst ermäßigte Tarife für die „Ikonische Ägäis“: ab 479 EUR pro Person für drei Nächte und ab 599 EUR pro Person für vier Nächte. Die Routen „Idyllische Ägäis“, „Vielseitige Ägäis“ und „Drei Kontinente“ sind ab 1019 EUR pro Person buchbar. Auf ausgewählten Fahrten erhalten Gäste außerdem 30 EUR Bordguthaben pro Kabine bei Kreuzfahrten von drei Nächten, 50 EUR pro Kabine bei vier Nächten an Bord und 100 EUR pro Kabine bei sieben Nächten.

Sonderangebote Ägäis 2021

Bei Buchungen für das Jahr 2021 erhalten Reisende Rabatte auf die Routen „Ikonische Ägäis“ (drei oder vier Nächte ab Piräus zwischen März und November) sowie „Idyllische Ägäis“, „Vielseitige Ägäis“ und „Drei Kontinente“ (sieben Nächte ab Piräus mit Abfahrten zwischen Februar und Dezember 2021).

Das Angebot umfasst ermäßigte Tarife ab 532 EUR für den ersten Gast für die drei Nächte der „Ikonischen Ägäis“, der zweite Gast zahlt nur 266 EUR. Für die Variante in vier Nächten liegt der Preis für den ersten Gast bei 665 EUR, der zweite Gast zahlt nur 333 EUR. Der Preis für den ersten Gast auf den Routen „Idyllische Ägäis“, „Vielseitige Ägäis“ und „Drei Kontinente“ liegt bei 1.172 EUR, während der zweite Kabinengast nur 586 EUR zahlt. Der dritte und vierte Gast erhalten 50% Rabatt auf den regulären Preis und zahlen 319 EUR, 399 EUR oder 639 EUR. Außerdem reisen auch hier das dritte und vierte Kind unter elf Jahren gratis mit, wenn sie mit zwei Erwachsenen eine Kabine bewohnen. Alleinreisende zahlen einen reduzierten Einzelzuschlag von nur 15% und müssen lediglich eine reduzierte Anzahlung von nur 125 EUR pro Kabine leisten.

Alle angegebenen Preise errechnen sich pro Person, basierend auf der Doppelbelegung einer Kabine der Kategorie IA. (red)