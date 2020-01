Iceland ProCruises präsentiert Sommerprogramm 2021

Für die Reise Höhepunkte Islands konnte eine Preissenkung zu 2020 erzielt werden, die Preise für alle übrigen Reisen bleiben stabil. Ein weiteres Highlight in der Saison 2021 ist die neue Destination Ostgrönland. Erstmals wird die abgelegene Ostküste Grönlands Teil der Reiseroute Island und Naturwunder Grönlands. Bei Buchung einer Reise aus dem neuen Programm bis 31. März 2020 erhalten Gäste ein Bordguthaben in Höhe von 200 USD pro Person.

Soft-Expeditionen rund um Island

Das Hauptprodukt, die Island Umrundung, wird in 2021 von Mitte Mai bis Mitte August sowie einmal Anfang September angeboten. Die Reisen mit der Ocean Diamond haben einen soften Expeditionscharakter und werden von einem isländischen Expeditionsteam begleitet, welches auch Deutsch und Englisch spricht. Die Reise beginnt und endet in Reykjavik. Stationen auf der Umrundung sind die Häfen Stykkisholmur, Isafjördur, Siglufjördur, Akureyri, Skjalfandi Bucht, Seydisfjördur, Djupivogur und Vestmannaeyjar.

Preisbeispiel: Die zehntägige (neun Nächte) Reise ist bereits ab 1.980 EUR p. P. buchbar.

Preissenkung für Islandreisen

Die Preise der Reise Höhepunkte Islands wurden für 2021 gesenkt. Die Reise führt ab / bis Reykjavik auf der Ocean Diamond in sieben Nächten rund um die Insel. Angelegt wird in Stykkisholmur, Isafjördur, Akureyri, Husavik, Djupivogur und auf den Westmännerinseln.

Preisbeispiel: Die achttägige (sieben Nächte) Reise ist an vier Terminen, im Mai und September, bereits ab 1.570 EUR p. P. verfügbar.

Zu den Naturwundern Grönlands

Die Reise Island und Naturwunder Grönlands wird in 2021 erstmals die Ostküste Grönlands mit der Westküste kombinieren. Das neue Ziel, Ostgrönland, ist eines der abgelegensten Gebiete der Welt. Im Westen erhebt sich die massive zentrale Eiskappe 8000 Fuß. Im Osten befindet sich der offene Ozean, der vom Nordpol mit Treibeis übersät ist. Unberührte Natur mit riesigen Fjorden und mächtigen Eisbergen dominieren die Landschaft. Bei den Reisen nach Grönland ist der jeweilige Flug ab/bis Kangerlussuaq (Grönland) von/nach Keflavik bereits im Preis enthalten. Weitere Highlights neben der neuen Destination Ostgrönland sind: Grönlands Hauptstadt Nuuk, Ilulissat mit seinem Eis-Fjord und Uummannaq, der nördlichste Hafen der Reise.

Preisbeispiel: Die zwölftägige Reise (11 Nächte) ist bereits ab 2.725 EUR p. P. buchbar. Reisetermine sind der 9. bis zum 20. August sowie der 20. bis 31. August 2021.

Frühbucherrabatt für Sommer 2020

Für die Reisen im Sommer 2020 rund um Island und nach Grönland gibt es noch Verfügbarkeiten. Der Frühbucherrabatt wurde um zehn Wochen verlängert. Wer bis zum 28. Februar 2020 eine der Seereisen mit der Ocean Diamond bucht, bekommt einen Frühbucherrabatt von 20%.

Reisebüros können die Katalogvorschau unter info@icelandprocruises.de bestellen. (red)