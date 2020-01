Rockford: Neue Broschüre mit wertvollen Tipps

Die Stadt Rockford am Rock River in Illinois ist ein beliebtes Ausflugsziel von dem 90 Autominuten entfernten Chicago und auch von Mississippi oder den Großen Seen aus gut zu erreichen. Die kostenlose Reisebroschüre dient als Inspiration- und Informationsquelle für die persönliche Urlaubsplanung und als Verkaufshilfe für die Reisebüros und enthält Tipps zu Rockfords prächtigen Gärten und Museen sowie zur vielfältigen kulinarischen Szene der Stadt.

Die Midwest-Stadt am Rock River

Rockford war einst ein prosperierender Industriestandort und zwischen 1750 und 1950 eine der bedeutendsten Städte am Tor zum Mittleren Westen. Zu den Architekturjuwelen gehören das in den Goldenen Zwanzigern erbaute, im Inneren opulent verzierte Coronado Theatre, das bis heute bespielt wird und unter Denkmalschutz steht, sowie das Kenneth Laurent House, ein Meisterwerk des berühmten Architekten Frank Lloyd Wright. Berühmt ist die Stadt zudem für ihre großzügig angelegten Gärten, von wohlhabenden Industriellen in Auftrag gegeben, wie der Klehm Arboretum & Botanic Garden oder Anderson Japanese Gardens, der schon mehrfach als einer der schönsten japanischen Gärten außerhalb Japans prämiert wurde. Zum reichen Kulturleben gehören das Burpee-Museum, das für seine Dinosaurierexponate weit über die Grenzen der Stadt bekannt ist, und das Midway Village, das eindrucksvoll von Rockfords Geschichte zeugt.

Kostenlose Bestellung der Broschüren unter: rockford@claasen.de (red)