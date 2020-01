Reisehinweise - powered by A3M für die Woche 3

Montag, 13. Jänner 2020, Guinea: Mögliche Proteste oppositioneller Gruppen

Oppositionsgruppen haben ab Montag, 13. Jänner, zu Protesten aufgerufen, falls Präsident Condé eine dritte Amtszeit nicht ausschließt. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und mit Operationen von Sicherheitskräften zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind somit nicht ausgeschlossen. Reisende sollten Vorsicht walten lassen, Demonstrationen, Straßenblockaden, Menschenansammlungen und Aufmärsche von Sicherheitskräften weiträumig meiden sowie Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Dienstag, 14. Jänner 2020, Italien: Angekündigter Streik im Flugsektor

Für Montag, 14. Jänner wurde zu landesweiten Streikmaßnahmen im Flugsektor aufgerufen. An diesen Arbeitsniederlegungen könnten sich auch Fluglotsen beteiligen. Sollte es zu diesen Niederlegungen kommen, sind größere Einschränkungen im Flugverkehr möglich, auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten. Reisende sollten Verspätungen in ihrer Planung berücksichtigen und sich vor Antritt ihrer Reise bei ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Veranstalter nach den aktuellen Fluginformationen erkundigen.

Freitag, 17. bis Sonntag, 19. Jänner 2020, Bangladesch: Weltversammlung der Muslime

Reisende in oder nach Dhaka sollten beachten, dass von Freitag 17. Jänner 2020 bis Sonntag 19. Jänner 2020 in Tongi, am nördlichen Stadtrand von Dhaka, die Bishwa Ijtema („Weltversammlung“ der Muslime) stattfindet. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Auch am Flughafen von Dhaka, 4km südlich des Veranstaltungsorts, wird es voraussichtlich Einschränkungen geben.

Sonntag, 19. Jänner 2020, Komoren: Parlamentswahlen

Am Sonntag, 19. Jänner, finden auf den Komoren Parlamentswahlen statt. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Proteste möglich. Hierbei ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechen. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden. Reisende sollten sich über lokale Medien zur aktuellen Lage vor Ort informieren, Demonstrationen, Wahlkampfveranstaltungen, sowie Partei- und Wahlbüros meiden, Vorsicht walten lassen und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)