Reisehinweise - powered by A3M für die Woche 2

Dienstag, 7. Januar 2020, Ägypten: Koptisches Weihnachtsfest

Am Dienstag feiern koptische Christen in Ägypten Weihnachten. Dabei kam es in der Vergangenheit während des Feiertags zu Spannungen und sogar Anschlägen durch dschihadistische Terrororganisationen. Reisende sollten daher mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen rechnen, ebenso sind gewaltsame Ausschreitungen und Anschläge möglich. Gäste im Land sollten besondere Vorsicht walten lassen, christliche Gebetsstätten und Menschenansammlungen meiden sowie Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Donnerstag, 9. Januar 2020, Philippinen: Prozession des Schwarzen Nazareners

Am Donnerstag findet in Manila die sogenannte Prozession des Schwarzen Nazareners statt. In diesem Zuge ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und lokalen Verkehrseinschränkungen zu rechnen – insbesondere im Umfeld der Quiapo-Kirche. Reisende sollten in der Nähe von Menschenansammlungen Vorsicht walten lassen und den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge leisten.

Samstag, 11. Januar 2020, Taiwan: Präsidentschaftswahlen

Am kommenden Samstag finden in Taiwan Präsidentschaftswahlen statt. Im Vorfeld sowie nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Demonstrationen möglich. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Reisende sollten Demonstrationen und Wahlkampfveranstaltungen grundsätzlich meiden sowie Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

