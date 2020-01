TUI Cruises: Weitere Künstler für die Fury & Friends 2

Die Liste der bereits bestätigten Freunde von Fury in the Slaughterhouse ist lang, jetzt kommen noch zwei weitere Künstler mit hinzu: Auf der Fury & Friends 2 vom 28. September bis 2. Oktober 2020 gehen Thees Uhlmann und Deine Cousine ebenfalls an Bord der Mein Schiff 4. Uhlmann veröffentlichte gerade im September sein drittes Soloalbum „Junkies & Scientologen“. Der Musiker und Autor ist Sänger der ehemaligen Hamburger Indieband Tomte. Deine Cousine veröffentlichte im Frühjahr 2019 ihr Debütalbum „Attacke“. Die Deutschrockerin spielt seit Jahren in der Band von Udo Lindenberg.

Weitere Künstler die ebenfalls mit an Bord sind: Annett Louisan, Wohnraumhelden, Wingenfelder, Björn Paulsen sowie Fools Garden, Mousse T und WIRTZ. Ebenfalls zum musikalischen Freundeskreis stoßen dazu: Die virtuose Frauenband NorthLichter sowie Kai Havaii und Stefan Kleinkrieg von der NDW Kultband EXTRABREIT.

Preisbeispiel: Die Reise Fury & Friends 2 startet in Kiel und führt über Kopenhagen und Oslo nach Hamburg. Die viertägige Reise auf der Mein Schiff 4 kostet mit allen Konzerten und Premium Alles Inklusive an Bord in einer Balkonkabine bei Doppelbelegung ab 1.269 EUR pro Person. (red)