Reisehinweise - powered by A3M für die Woche 52

Montag, 23. Dezember 2019, Frankreich: Bahnstreik hält an

Im Zuge der Proteste gegen die Rentenreform halten die Bahnstreiks in Frankreich weiter an. Daher fällt selbst am 23./24. Dezember ein großer Teil von TGV- und Intercityverbindungen aus. Reisende sollten sich also über ihre Züge informieren und ggfs. frühzeitig nach Alternativen suchen.

Dienstag, 24. Dezember 2019, Vereinigtes Königreich: Möglicher Streik am London Southend Airport

Vertreter einer Gewerkschaft haben vom 24. bis 26. Dezember einen Streik des Bodenpersonals am London Southend Airport angekündigt. Im Fall von Arbeitsniederlegungen ist mit Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Verzögerungen und Flugstreichungen sind daher zu erwarten. Auch vor und nach den Streikzeiten kann es zu Einschränkungen kommen. Passagiere sollten Verspätungen in ihrer Reiseplanung berücksichtigen und sich vor Antritt der Reise bei der Airline oder dem Reiseveranstalter nach aktuellen Informationen erkundigen.

Donnerstag, 26. Dezember 2019, Philippinen: Jahrestag der CPP-Gründung

Anlässlich des Jahrestags der Gründung der CPP – Kommunistische Partei der Philippinen – müssen Reisende am 26. Dezember mit größeren Sicherheitsvorkehrungen rechnen. Von der militanten Organisation gehen immer wieder terroristische Angriffe aus. Es ist daher mit Operationen der Sicherheitskräfte zu rechnen – zudem sind Angriffe gegen diese nicht auszuschließen. Gäste im Land sollten Vorsicht walten lassen, Operationen von Sicherheitskräften weiträumig meiden und Anweisungen der Behörden befolgen.

Sonntag, 29. Dezember 2019, Guinea-Bissau: Zweite Runde der Präsidentschaftswahlen

Am 29. Dezember findet im westafrikanischen Guinea-Bissau der zweite Teil der Präsidentschaftswahlen statt. Bereits im Vorfeld sowie nach der Verkündung der Ergebnisse ist mit Demonstrationen zu rechnen. Daher kann es erhöhte Sicherheitsvorkehrungen geben. Reisende sollten Wahlkampfveranstaltungen und Menschenmengen meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge leisten.

