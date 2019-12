AIDA präsentiert Entertainment Specials 2020

Besondere kulinarische Erlebnisse gewürzt mit einer großen Portion Entertainment, bieten die AIDA Gourmetreisen. AIDA sucht gemeinsam mit Gourmetpaten Tim Mälzer Kochnovizen, die im Rahmen einer TV Produktion von ihm in die Geheimnisse der Kulinarik eingeweiht werden. AIDA Gäste erleben Mälzer außerdem in der beliebten Prime Time Show im Theatrium auf AIDAnova. Auf der Reise „AIDA pur“ von Dubai nach Mallorca im April verwöhnt Spitzenkoch Franz Schned die Gäste kulinarisch. Weitere Gourmetspecials mit TV-Star und Sternekoch Stefan Marquard, Sommelier Gunnar Tietz, Fernsehköchin Felicitas Then und Konditoren-Weltmeisterin Andrea Schirmaier-Huber sind geplant.

Für Schriftsteller und kreative Köpfe

Spannende Unterhaltung mit Bestsellerautoren und Schauspielern bietet die Eventrubrik „Prominente lesen“. Mit dabei sind unter anderem Bestsellerautorin Hera Lind, Carsten Schütte, Autor und Leiter der Abteilung Operative Fallanalyse des LKA Niedersachsen, die preisgekrönte Kriminal- und Drehbuchautorin Elisabeth Herrmann, der meistgelesene deutsche Krimiautor Arno Strobel und Schauspieler Sigmar Solbach. Bei der AIDA Krimi Manufaktur können die Gäste als Co-Autoren selber zum Stift greifen und mit der Erfolgsautorin und Persönlichkeitscoach Viola Möbius ein Buch schreiben.

Für Sportler und Tänzer

Bei den AIDA Sportspecials profitieren Gäste unter anderem von den Trainingsprogrammen der Profi-Athleten und lernen bei Vorträgen, Personal Trainings und Workshops einige der erfolgreichsten deutschen Sportler kennen: 2020 kommen unter anderem der Weltmeister und Olympiasieger im Ringen Alexander Leipold, Profi-Beachvolleyballer und Weltmeister Julius Brink sowie Dr. Pedro Gonzalez, Coach von Weltmeistern und Olympiasiegern, an Bord.

Bei der mitreißenden Eventreihe „AIDA tanzt“ gehen im nächsten Jahr die „Let´s Dance“-Stars Renata und Valentin Lusin an Bord von AIDAluna. Auf der Reise von Kiel nach New York im September treten die beiden Profis in vielseitigen Tanzworkshops und bei Showtänzen auf. AIDA Gäste können die neu erlernten Tanzschritte auf dem großen Galaabend präsentieren.

Shows und Konzerte

Auf den Schiffen der Selection Flotte wird ein neues Showkonzept, mit unterschiedlichen Formaten von modernen Choreographien bis hin zu Multimedia-Effekten gepaart mit Tanz und Illusion eingeführt. Die beliebte Prime Time Show des Entertainment Managers wird ein Teil davon sein. Gäste können außerdem bekannte AIDA Show-Klassiker genießen, und erstmalig auch Wohnzimmerkonzerte mit den beliebtesten Rockhymnen der 80er und 90er in feiern oder die AIDA Künstler der Show „AIDA Stars“ ganz persönlich kennenlernen.

Bordeigener TV-Sender

AIDAnova bietet als erstes Kreuzfahrtschiff der Flotte, einen exklusiven bordeigenen 24h-TV-Sender. Auf „Prime Time One“ werden, rund um die Uhr und passend zur Tageszeit, alle wichtigen Informationen für den Urlaubstag angekündigt. Das Frühstücksfernsehen und der Service-Ticker komplementieren das Programm. Das Angebot wird im nächsten Jahr auf die gesamte Flotte übertragen. (red)