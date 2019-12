Abu Dhabi investiert in FTI Group

FTI wolle die Investition von 100 Mio. EUR für den Ausbau ihres weltweit vernetzten Geschäftsmodells und ihrer vertikalen Integrationsstrategie nutzen, die unterschiedliche Tourismussegmente – besonders die Bereiche Veranstaltergeschäft, Destinationsmanagement, eigene Hotels sowie Vertrieb – umfasst.

Dauerhafte Förderung des Tourismus

Die Zusammenarbeit würde nicht nur viele Möglichkeiten bieten, den Tourismus dauerhaft zu fördern, sondern stehe auch im Einklang mit dem Auftrag, Sektoren der Nicht-Öl-Wirtschaft in Abu Dhabi weiterzuentwickeln.

„Die FTI Group gehört zu den wichtigsten Akteuren in der europäischen Tourismusbranche. Bei jährlich 8 Mio. Gästen der FTI GROUP bin ich überzeugt, dass unsere formulierte Übereinkunft zu einer deutlichen Steigerung der Touristenzahlen aus den wichtigsten europäischen Quellmärkten nach Abu Dhabi führen wird“, so Mohamed Al Suwaidi, CEO der ADDH.

Einen großen Vorteil sieht FTI Group Managing Director Dietmar Gunz in der Angebotspallette der ADDH: „Die ADDH ist für uns mit ihrem beeindruckenden Portfolio an Hotels und ihren Aktivitäten in den Bereichen Aviation, Kultur, Messen und Medien ein spannender Partner, der es uns ermöglichen wird, ein neues Qualitätslevel an einzigartigen Urlaubspaketen für das besondere Gästeerlebnis zu entwickeln.“

Abu Dhabi auf Wachstumskurs

„Abu Dhabi ist ein stark wachsender Tourismusmarkt und Teil der langfristigen Expansionsstrategie unseres Incoming-Unternehmens in der Region. In den kommenden Monaten werden wir neue Büros in Abu Dhabi eröffnen – und setzen damit ein weiteres Zeichen für unser Engagement in der Hauptstadt der Emirate“, so Roula Jouny, CEO der Meeting Point International Group.

Nach Angaben der Emirates New Agency (WAM) wurden im Jahr 2019 fast 3,8 Mio. internationale Hotelgäste in Abu Dhabi gezählt, ein Anstieg von 2,9% gegenüber 2018. Den positiven Trend stützen jüngste Daten des Department of Culture and Tourism (DCT), die zeigen, dass die Hotelauslastung in Abu Dhabi in diesem Jahr um 4% auf durchschnittlich 69% gestiegen und die durchschnittliche Aufenthaltsdauer um 5,6% auf 2,5 Nächte angewachsen ist.

Anfang des Jahres wurde Abu Dhabi ferner in einem Top-5-Ranking von Skyscanner, einem beliebten Online-Vergleichsportal für Flug-, Hotel- und Mietwagenbuchungen, als eine der kulturell spannendsten Städte der Welt ausgezeichnet. (red)