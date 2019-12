Aldiana verlängert Frühbucher-Vorteil

Die Frist für den Frühbucher-Vorteil wurde bis zum 31. Jänner 2020 verlängert. Kunden die bis dahin ihren Sommerurlaub im Aldiana Club Djerba Atlantide, im Aldiana Club Fuerteventura, im Aldiana Club Kreta und im Aldiana Club Costa del Sol bucht, sparen somit 20% vom Hotelpreis pro vollzahlende Person bei einem Aufenthalt ab sieben Nächten.

In den drei österreichischen Bergclubs – Aldiana Club Ampflwang, Aldiana Club Hochkönig und Aldiana Club Salzkammergut – gilt der um 20% reduzierte Preis bereits ab vier Übernachtungen. Ebenfalls verlängert wurde der Frühbucher-Vorteil für Kinder. Bei Buchung bis Ende Jänner 2020 zahlt jedes Kind nur 50% vom Kinder-Hotelpreis in den sieben genannten Clubs. Auch dieses Angebot gilt in den Strandclubs ab einer Aufenthaltsdauer von sieben und in den Bergclubs ab vier Nächten.

Im Aldiana Club Andalusien, im Aldiana Club Calabria und im Aldiana Club Zypern erhalten Gäste, die ihren Urlaub bis zum 31. Jänner 2020 buchen, einen Frühbucher-Vorteil von 10% auf den Hotelpreis. (red)