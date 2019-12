A-Rosa: Singer-Songwriter-Teilnehmer stehen fest

„Die Auswahl ist uns wirklich schwer gefallen, weil die Qualität der Bewerbungen insgesamt sehr hoch war“, so Jörg Eichler, CEO der A-Rosa Flussschiff GmbH.

„Bei unseren Bewertungen spielte es natürlich eine Rolle, ob die Musik dem A-Rosa Publikum – das ja alle Generationen umfasst – gefallen dürfte. Aber auch die Persönlichkeit der Künstler, ihr Auftreten und ihre Einzigartigkeit waren Kriterien“, erklärt Eichler weiter.

Publikum wird zur Jury

Jeder Contest-Teilnehmer erhält die Möglichkeit, an zwei 7-Nächte-Reisen auf Donau und Rhein teilzunehmen und die Gäste bei je zwei abendlichen Konzerten von sich zu überzeugen. An Bord der Schiffe werden dann die Gäste selbst zur Jury und bewerten die Künstler. Die zehn von den Gästen gewählten Halbfinalisten erhalten ein Preisgeld in Höhe von 2.500 EUR. Zudem werden sie 2021 regelmäßig auf den A-Rosa Schiffen auftreten können.

Das große Finale

Bei der großen Finalreise vom 18. bis 25. Oktober auf dem Rhein vergeben die Gäste den Publikumspreis in Höhe von 5.000 EUR. Zudem kürt die A-Rosa Fachjury, bestehend aus Birgit Fuß vom Rolling Stone, Miriam Schütt und Marie-Lene Armingeon von SofaConcerts, Tex Drieschner von TV Noir, Jörg Eichler, CEO von A-Rosa, den Sieger des Contests. Dieser erhält einen Gewinn in Höhe von 40.000 EUR und hat die Möglichkeit, im Rahmen des International Music Awards 2020 in Berlin aufzutreten. (red)