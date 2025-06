Wasserqualität in Europas Badegewässern sehr hoch

"Die Europäer können in der überwiegenden Mehrheit der EU-Badeorte ohne Bedenken schwimmen", erklärte EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall. Untersucht wurden für den Bericht 2024 mehr als 22.000 Badeorte in der EU sowie in Albanien und der Schweiz. Dabei wurde die Wasserqualität anhand der nachgewiesenen Bakterienkonzentration mit "ausgezeichnet", "gut", "ausreichend" oder "mangelhaft" bewertet.

Angeführt wird die nun veröffentlichte Rangliste von Zypern, wo 99,2% der Gewässer "ausgezeichnete" Qualität vorweisen, gefolgt von Bulgarien, Griechenland, Österreich und Kroatien - in all diesen Ländern sind mehr als 95% der Badegewässer "ausgezeichnet". Über 90% erreichten auch Dänemark, Malta und Deutschland. Schlusslicht Albanien dagegen hat nur 16 Prozent "ausgezeichnete" Qualität zu bieten. Details zu den Ergebnissen gibt es hier (red)