Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 23/24

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Arbeitsniederlegung in Montreal:

Von Montag, 9. Juni, bis zum 17. Juni 2025 findet ein Streik bei der Metro und im Busverkehr in Montreal statt. Nur zu Stoßzeiten und am späten Abend am Montag und Dienstag (9. und 10.6.) sowie am 11., 16. und 17.6. wollen die Streikenden ein Minimalangebot im Nahverkehr sichern. Vom 13. bis 15. Juni 2025 soll der Streik vollständig ausgesetzt werden und am 12. Juni 2025 sollen die Zeiten des Minimalbetriebs ausgeweitet werden. Details zu den Zeiten des Minimalbetriebs können untenstehendem Link entnommen werden.

Streik am Flughafen Venedig:

Am Dienstag, 10. Juni 2025, findet am Flughafen Venedig-Tessera (VCE) ein Streik statt. Dieser betrifft alle Flüge, ausgenommen von Flügen von und nach Palermo. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

Einschränkungen in Mailand:

Ebenfalls für Dienstag hat die Gewerkschaft OST CUB Trasporti auf dem Flughafen Milano Linate (LIN) zu einem Streik aufgerufen. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten.

Pilotenstreik in Argentinien:

Von Dienstag um 18:00 Uhr bis zum Mittwoch um 2:00 Uhr ist ein Streik der Piloten von Aerolíneas Argentinas anberaumt, der die Flüge auf dem Flughafen Aeroparque Jorge Newbery (AEP) und dem internationalen Flughafen Ezeiza (EZE) in Buenos Aires beeinträchtigt.

Arbeitsniederlegung am Airport Palermo:

Am Mittwoch, den 11. Juni 2025, findet am Flughafen Palermo (PMO) ein ganztägiger Streik mehrerer Gewerkschaften statt. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

Unabhängigkeitstag auf den Philippinen:

Am Donnerstag, den 12. Juni 2025, wird in den Philippinen der Unabhängigkeitstag begangen. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen sowie Anweisungen der Behörden befolgen.

Russland feiert sich:

Ebenfalls am Donnerstag wird in Russland der Russlandtag begangen. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen sowie Anweisungen der Behörden befolgen.

