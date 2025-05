Nahost: LH-Gruppe verlängert Flugstopp nach Tel Aviv

Wie die Lufthansa-Gruppe heute mitteilte, werden Flüge nach Israel noch länger als bisher geplant ausgesetzt. Das Unternehmen begründet die Entscheidung mit der weiterhin angespannte Situation im Land.

"Wir beobachten und evaluieren die Lage vor Ort weiterhin", hieß es am Montag in einem AUA-Statement, "die Sicherheit unserer Fluggäste und Crews hat immer höchste Priorität". In Abstimmung mit der Lufthansa würden die Flüge von und nach Tel Aviv "weiterhin bis nun einschließlich 15. Juni 2025" ausgesetzt. "Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die für unsere Fluggäste entstehen."

Flugstopp betrifft gesamte Gruppe

Die Flugpause gilt bereits seit Anfang Mai, nachdem eine Rakete aus dem Jemen in der Nähe des Flughafens eingeschlagen war. Aufgrund anhaltender Sicherheitsbedenken wurde die Maßnahme nun verlängert.

Von der Entscheidung betroffen sind alle Airlines der Lufthansa-Gruppe, darunter Lufthansa, Swiss, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Eurowings, ITA Airways sowie Lufthansa Cargo. Passagiere mit bereits gebuchten Tickets können diese laut Unternehmensangaben kostenfrei stornieren oder auf einen späteren Zeitpunkt umbuchen. (APA / red)