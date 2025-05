TUI LIVE Erleben-Tour an die Türkische Riviera

Vom 8. bis 11. Mai reisten ab Salzburg fünf Agents in Begleitung von Yoshitaka Nistl, TUI Österreich Vertrieb Außendienst, und ab Wien zehn Agents in Begleitung von Tatjana Lenzenhofer, TUI Österreich B2B Servicecenter, mit Corendon Airlines nach Antalya. Bei dieser TUI LIVE Erleben-Tour erhielten die Reisebüromitarbeitenden einen umfassenden Einblick in das vielseitige TUI Portfolio an der Türkischen Riviera. Ziel war es, neue Impulse für die Beratung im Reisebüroalltag zu vermitteln.

Hotelbesichtigungen & weitere Highlights

Untergebracht war die Gruppe im TUI Magic Life Belek. Der weitläufige Club mit Aquapark und Sandstrand diente als idealer Ausgangspunkt für Besichtigungen weiterer TUI Häuser entlang der Küste. Auf dem Programm standen unter anderem die TUI Magic Life Clubs Masmavi und Jacaranda, der Robinson Club Nobilis, der TUI Kids Club Felicia sowie das TUI Blue Palm Garden in Kizilagac. Besonders positiv fiel das TUI Blue Hotel auf, das mit seinem modernen Konzept, hoher Servicequalität und stilvollem Ambiente überzeugte.

Ein Ausflug in die Altstadt von Side bot zusätzlich Gelegenheit zur individuellen Erkundung und zum Shopping. Die Tour kombinierte fachlichen Austausch mit persönlichen Erlebnissen in entspannter Atmosphäre. Für viele der teilnehmenden Agents war es sogar die erste Inforeise. (red)