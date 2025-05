Austrian Airlines sagt Israel-Flüge bis 11. Mai ab

"Aufgrund der aktuellen Situation wird Austrian Airlines in Abstimmung mit der Lufthansa Group Flüge nach und von Tel Aviv (TLV) bis einschließlich 11. Mai aussetzen", teilte die Lufthansa-Tochter am Montag mit. Die Billig-Fluglinien Wizz Air und Ryanair haben die Flugverbindungen nach und von Israel vorerst bis zum heutigen Dienstag gestoppt.

Wizz Air fliegt wieder

Wizz Air gab zuletzt an, die Verbindung schon am heutigen Dienstagmorgen wieder aufzunehmen: "Basierend auf einer Sicherheitsüberprüfung hat Wizz Air beschlossen, den Betrieb in TLV für 24 Stunden zu unterbrechen - die Wiederaufnahme des Flugbetriebs ist für den 6. Mai, Dienstagmorgen, geplant", teilte die Airline Montagnachmittag auf Anfrage mit. "Wir beobachten die Situation genau - die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden, unserer Besatzung und unserer Flugzeuge hat für uns oberste Priorität", betonte ein Unternehmenssprecher.

El Al hielt am Flugplan fest

Die israelische Fluglinie El Al hielt schon am Sonntag an ihrem Flugplan fest. Allerdings sind diese Maschinen mit Selbstschutzeinrichtungen ausgerüstet und werden von bewaffnetem Sicherheitspersonal begleitet. Bei dem Raketenangriff, den die Huthi Miliz für sich reklamierte, wurden sechs Personen verletzt. (APA / red)