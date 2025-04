Air France kündigt neue Nonstop-Verbindung nach Phuket an

Mit der Aufnahme von Phuket reagiert Air France auf die wachsende Nachfrage nach Fernreisezielen in Asien. In der Wintersaison 2025/26 bedient die Airline insgesamt elf Destinationen in der Region. Dazu zählen neben Phuket auch Bangkok, Peking, Ho-Chi-Minh-Stadt, Hongkong, Manila, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapur und Tokio-Haneda.

Winterflug zwischen Paris und Phuket

Die neue Route wird ab dem 27. November 2025 aufgenommen und dreimal wöchentlich bedient. Die Flüge werden mit einer Boeing 777-300ER durchgeführt. Abflüge ab Paris finden jeweils montags, donnerstags und samstags statt.

Die Rückflüge ab Phuket erfolgen an den darauffolgenden Tagen - also dienstags, freitags und sonntags.

Flugplan:

AF156: Abflug Paris-Charles de Gaulle um 15:50 Uhr - Ankunft in Phuket am Folgetag um 09:25 Uhr

AF157: Abflug Phuket um 11:50 Uhr - Ankunft in Paris-Charles de Gaulle um 19:10 Uhr

Über das Fernreiseziel

Phuket, die größte Insel Thailands, gilt als eines der attraktivsten Reiseziele Südostasiens. Die Region ist bekannt für ihre weißen Sandstrände, türkisfarbenes Wasser und eine gelungene Mischung aus traditioneller Kultur und moderner Infrastruktur. Die Insel bietet vielfältige Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung - von kulturellen Sehenswürdigkeiten über Wassersportaktivitäten bis hin zum pulsierenden Nachtleben.

Weitere Informationen unter: www.airfrance.com (red)