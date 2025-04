Die Insel im Mittelmeer hat neben Bergen, Strand und Sonne natürlich auch einige kulinarische Besonderheiten zu bieten. Darunter beispielsweise Spezialitäten vom Lamm, Wildschwein oder mit Macchiakräutern zubereitete Kutteln. In die Geheimnisse der landestypischen Küche führen nun neue Koch-Workshops, die der Vorarlberger Korsika-Spezialist Rhomberg Reisen jetzt auflegt.

"Kochende" Ferienwochen

Im Rahmen des neuen kulinarischen Angebots gehen die Teilnehmenden begleitet von ExpertInnen unter anderem auf eine Kräuterwanderung, besuchen ein Weingut, schlendern über den Markt von Île Rousse und werden in drei Kochworkshops mit den Besonderheiten der korsischen Küche vertraut gemacht. Geleitet werden die Workshops vom renommierten Küchenchef Didier Haettel, der das hoteleigene Restaurant im Chesa Randolina, einem 3-Sterne Superior Hotel im Engadin, leitet.

Die kulinarische Genuss-Woche startet mit Abflügen ab Wien, Salzburg, Innsbruck, Graz, Memmingen, Friedrichshafen und St. Gallen-Altenrhein am 1. Juni und am 5. Oktober zum Preis ab 1.799 EUR p.P. mit Flügen, Halbpension, Transfers, drei Ausflügen und drei Workshops. Neben den Erlebnissen in der Küche bleibt auch genügend Zeit, um den Strand, die nahen Berge und Calvi zu genießen. Das Domizil für die „kochende“ Ferienwoche ist das Feriendorf zum Störrischen Esel.

Weitere Infos unter www.rhomberg-reisen.de (red)