Die Discover Dominica Authority hat eine neue internationale Sommerkampagne unter dem Titel „Kool Escapes“ gestartet. Ziel ist es, die Karibikinsel Dominica während der heißen Sommermonate verstärkt als attraktives Reiseziel zu positionieren. Im Mittelpunkt steht die Dreisprung-Olympiasiegerin Thea LaFond-Gadson, die seit Kurzem als touristische Markenbotschafterin für die Insel fungiert.

Markenbotschafterin & Goldmedaillen-Gewinnerin

Mit ihrem historischen Goldmedaillen-Gewinn bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris ist LaFond-Gadson die erste Goldmedaillengewinnerin Dominicas. Als prominente Repräsentantin soll sie künftig die touristischen Potenziale der Insel international sichtbarer machen. In der „Kool Escapes“-Kampagne zeigt sie die natürlichen und kulturellen Highlights ihrer Heimat.

Fokus auf Outdoor & Nachhaltigkeit

Die Kampagne richtet sich an Freundesgruppen, Paare, Familien und Alleinreisende, die in den Monaten Juni bis August auf der Suche nach ursprünglichen Naturerlebnissen sind. Beworben werden vor allem Dominicas Outdoor-Aktivitäten - von Wassersport über Wandern bis zu kulturellen Begegnungen. Als eine der sichersten und am wenigsten frequentierten Inseln der Region steht Dominica dabei für naturnahen, nachhaltigen Tourismus.

Zu den beworbenen Erlebnissen zählen:

Schnorcheln, Kajakfahren und Schildkrötenbeobachtung entlang der Karibikküste

Whale Watching (ganzjährig) und Tauchausflüge zu Top-Spots

River Tubing, heiße Quellen und Bootsfahrten auf dem Indian River

Wanderungen auf dem 185km langen Waitukubuli National Trail

Begegnungen mit der indigenen Bevölkerung im Kalinago-Dorf Barana Aute

„Dominica ist ein verstecktes Juwel, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Unsere Kampagne ‚Kool Escapes‘ fängt den wahren Geist unserer Insel ein wie nie zuvor“, so Marva Williams, CEO der Discover Dominica Authority. „Sie zeigt, warum Dominica nicht nur ein Reiseziel ist, sondern die ultimative Sommerfrische für Reisende, die Abenteuer, Entspannung und Authentizität suchen.“

Internationale Ausspielung bis Ende August

Die „Kool Escapes“-Kampagne läuft bis Ende August 2025 und wird international über digitale Plattformen, soziale Medien, Veranstaltungen und klassische Werbung verbreitet. Begleitend dazu werden spezielle Angebotspakete auf der Kampagnen-Website discoverdominica.com/en/kool-escapes bereitgestellt. Diese beinhalten unter anderem:

7=5-Nächte-Hotelangebote

Ermäßigungen bei Ausflügen wie Walbeobachtung und Canyoning

Rabatte in teilnehmenden Restaurants und Autovermietungen

Weitere Informationen über Dominica unter: www.discoverdominica.com (red)