MSC Foundation eröffnet Marine Conservation Center auf Ocean Cay

Wie die Foundation mitteilte, soll das Zentrum künftig als Basis für Biologen, Wissenschaftler:innen, Studierende und Gäste der Insel dienen. Es umfasst unter anderem einen Hörsaal mit 50 Sitzplätzen, ein hochmodernes Bio-Labor, interaktive Pavillons sowie eine landgestützte Korallenaufzucht mit 22 Becken. Über das integrierte Bildungsprogramm sollen BesucherInnen für die Bedeutung und Bedrohung von Korallenriffen sensibilisiert werden. Gleichzeitig wird das Zentrum zur Zentrale des Super Coral Reefs Programms der MSC Foundation, das seit 2019 aktiv in der Region umgesetzt wird.

Investition in den Meeresschutz

Die MSC Foundation setzt in ihren Projekten auf besonders widerstandsfähige Korallenarten, um der zunehmenden Erwärmung und Versauerung der Meere entgegenzuwirken. Das neue Zentrum stellt dabei nicht nur eine Investition in den ökologischen Wiederaufbau, sondern auch in Aus- und Weiterbildung dar. In enger Zusammenarbeit mit Partnerinstitutionen wie der University of The Bahamas, dem Bahamas Agriculture and Marine Science Institute sowie dem Perry Institute for Marine Science sollen lokale Talente gefördert und praxisnah geschult werden.

Die offizielle Eröffnung fand im Beisein zahlreicher prominenter Gäste statt, darunter Pierfrancesco Vago, Chairman des MSC Foundation Executive Committee, Diego Aponte, Präsident der MSC Group, sowie der Premierminister der Bahamas, Philip Davis, und die renommierte Meeresbiologin Dr. Sylvia Earle. Earle, Gründerin von Mission Blue, hatte Ocean Cay bereits 2022 als sogenannten Hope Spot ausgezeichnet – eine Auszeichnung für ökologisch besonders wertvolle Meeresgebiete.

„Mit dem Marine Conservation Center setzen wir unsere konkreten Pläne zum Wiederaufbau von Korallenriffen, zur Förderung wissenschaftlicher Forschung und zur Ausbildung künftiger Generationen um“, so Vago. Dr. Sylvia Earle ergänzte: „Diese Einrichtung zeigt eindrucksvoll, warum der Ozean für jeden Menschen wichtig ist – und schafft einen Ort, an dem konkrete Maßnahmen zum Schutz unserer Meere angestoßen werden.“

Das Zentrum steht auch BesucherInnen offen: Führungen, Ausstellungen und Mitmachangebote wie Korallenpflanzungen machen den Meeresschutz auf Ocean Cay unmittelbar erlebbar und tragen dazu bei, das Bewusstsein für nachhaltigen Tourismus weiter zu stärken. (red)