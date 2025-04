SITA und Airportr kooperieren für verbessertes Gepäckhandling

Laut aktuellem SITA 2024 Passenger IT Insights Report würden sich immer mehr Reisende mehr Komfort und Effizienz beim Gepäcktransport wünschen. So würden es rund 30% der Passagiere weltweit bevorzugen, ihr Gepäck bereits zu Beginn der Reise aufzugeben und direkt an den Zielort liefern zu lassen. Dieser wachsenden Nachfrage begegnen SITA, ein führender Anbieter von IT- und Kommunikationstechnologien für die Luftfahrtindustrie, und das Gepäcklogistikunternehmen Airportr nun mit einer strategischen Partnerschaft. Ziel ist es, den gesamten Prozess der Gepäckaufgabe zu digitalisieren und für Fluggesellschaften, Flughäfen und Passagiere gleichermaßen effizienter zu gestalten.

Effizient & komfortabel

Airportr arbeitet bereits mit Fluggesellschaften wie Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, British Airways, KLM, Virgin Atlantic und Singapore Airlines zusammen. Der Service ermöglicht es Reisenden, ihr Gepäck bequem von zu Hause, dem Hotel oder ausgewiesenen Mobilitätszentren einzuchecken. Anschließend wird das Gepäck sicher zum Flughafen transportiert und dort auf den entsprechenden Flug verladen – vollständig geprüft und genehmigt von den beteiligten Fluggesellschaften und Behörden.

Durch die Integration der digitalen Systeme von SITA und Airportr wird künftig eine lückenlose End-to-End-Gepäckverfolgung möglich. Die SITA-Lösungen „Flex“ und „Bag Journey“ sorgen für eine cloudbasierte, flexible Infrastruktur: Flex ermöglicht mobile und Self-Service-Check-ins außerhalb des Flughafens, während Bag Journey als globales Gepäckdatenregister eine präzise Echtzeitverfolgung ermöglicht. Die Integration von Airportr-Daten erweitert diese Nachverfolgbarkeit um den Bereich außerhalb des Flughafens und erlaubt Passagieren, jederzeit über ihre Airline-Apps auf den Status ihres Gepäcks zuzugreifen.

Die Vorteile für Reisende liegen auf der Hand: weniger Warteschlangen am Flughafen, mehr Bewegungsfreiheit vor dem Abflug und eine deutlich reduzierte Gefahr von fehlgeleitetem Gepäck. Auch Flughäfen und Airlines würden durch optimierte Abläufe und geringere Belastung der Check-in-Infrastruktur profitieren. (red)