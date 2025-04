Discover Airlines führt Highspeed-Internet auf der Langstrecke ein

Erst kürzlich hat Discover Airlines bekanntgegeben, ab Sommer (vrsl. Juni) kostenloses und unbegrenztes Nachrichtenversenden auf der Langstrecke einzuführen. Jetzt folgt für Gäste des Ferienfliegers ein weiteres Highlight in puncto Konnektivität: Ab Herbst 2025 wird Discover Airlines als erste Fluggesellschaft der Lufthansa Group und als eine der ersten weltweit, schrittweise das Panasonic Avionics Wi-Fi System auf ihren Langstreckenflugzeugen einbauen. Die neue Technologie ermögliche es Gästen während des Fluges mit hoher Geschwindigkeit von bis zu 200 Mbit pro Sekunde im Internet zu surfen und Inhalte zu streamen - ähnlich wie im 5G-Netz am Boden.

Surfen & Streamen wie am Boden

Das neue Panasonic-System kombiniere die Konnektivität von geostationären (GEO) Satelliten, die bereits heute in der Luftfahrt eingesetzt werden, mit dem LEO-Netz (Low Earth Orbit) von Eutelsat OneWeb. LEO-Satelliten würden nicht nur höhere Internetgeschwindigkeiten, sondern auch eine wesentlich geringere Latenz, also Verzögerungszeit bieten. Beides würde die Konnektivität während des Fluges demnach erheblich verbessern, so die Airline in ihrer Aussendung.

Kosten & Pakete

Während der Messaging-Service Gästen künftig kostenlos und unbegrenzt zur Verfügung stehen wird, wird es für die Nutzung des Highspeed-Internets in Zukunft verschiedene Pakete geben, die Reisende vorab oder an Bord erwerben können. Die genaue Preisgestaltung sei derzeit noch in Ausarbeitung, soll sich aber im Rahmen des aktuellen Discover Airlines FlyNet-Angebots bewegen. Das derzeitige Internet an Bord ist analog des Angebots bei Lufthansa gestaltet; bereits erworbene Pakete können bei beiden Airlines genutzt werden. .(red)