Hurtigruten: MS Otto Sverdrup wird wieder zur MS Finnmarken

Am 11. April wird das Schiff zum letzten Mal unter dem Namen MS Otto Sverdrup in Hamburg anlegen. Anschließend steht dann ein planmäßiger Werftbesuch an. Ab dem ersten Werktag des Werftaufenthalts, dem 14. April, wird dann der neue/alte Name MS Finnmarken automatisiert in allen Buchungs- und Vertriebssystemen verwendet. Die erste Fahrt des technisch überholten Schiffes startet am 16. Mai wieder ab Hamburg - auf der beliebten Nordkap-Route.

Traditionsreicher Namen

Der Name Finnmarken hat in der Geschichte Hurtigrutens einen besonderen Stellenwert. Bereits 1912 lief DS Finnmarken als damals größtes Schiff der Flotte vom Stapel. Ein folgender Neubau trug den Namen von 1956-93 - heute ist dieser das Herzstück des Hurtigruten-Museums in Stokmarknes, dem Gründungshafen von Hurtigruten. 2002 schließlich wurde die dritte MS Finnmarken in Dienst gestellt.

Im Zuge einer Modernisierung und des zeitweisen Wechsels in die Expeditionsflotte erhielt das Schiff 2021 einen Hybridantrieb und einen neuen Namen: MS Otto Sverdrup nach dem legendären Kapitän der „Fram“. Seit 2022 fährt das Schiff alle zwei Wochen ab Hamburg zum Nordkap - erst war dies nur eine "Testroute", die sich jedoch schnell als Dauerbrenner mit großer Nachfrage etablierte. Mit der Rückbenennung möchte Hurtigruten nun seine norwegischen Wurzeln und das Versprechen "authentischer Seereisen - mit Tradition und Weitblick" unterstreichen.

Was ändert sich für Partner?

Bis zum 11. April sollte das Schiff weiterhin als „MS Otto Sverdrup“ beworben werden. Ab dem 14. April wird die Systemkommunikation automatisch auf „MS Finnmarken“ umgestellt. Reisen, Buchungen und Produkte bleiben dabei unverändert - nur Name kehrt zu seinen Ursprüngen zurück.

Weitere Informationen unter: www.hurtigruten.de (red)