Flughafen Wien unterstützt ukrainische Airports

Unterzeichnet wurde die Vereinbarung zwischen der „Airport Association of Ukraine“ und dem Flughafen Wien während einer Delegationsreise von 31. März bis 2. April 2025 nach Kiew von Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, und Petro Lypovenko, Präsident der Flughafenvereinigung der Ukraine. Auch hochrangige Vertreter aus der Wirtschaft, darunter Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich, nahmen an der Unterzeichnung teil.

Hauptziele der Kooperation ist der fachliche Austausch sowie die Unterstützung der ukrainischen Flughäfen durch die Bereitstellung technischer Ausstattungen zur Stärkung der operativen Infrastruktur.

Wiederaufbau der Infrastruktur

Trotz der schwierigen kriegsbedingten Lage in der Ukraine arbeiten die ukrainischen Flughäfen bereits an der Wiederherstellung ihrer Infrastruktur. Der Flughafen Wien möchte diese Bemühungen mit Fachwissen und einer Sachspende an Spezialfahrzeugen und technischer Ausrüstung unterstützen, um den Wiederaufbau und die Wiederaufnahme des Flugverkehrs zu fördern. Der Flughafen Wien wiederum stärkt damit seine Rolle als internationales Verkehrs- und Logistikdrehkreuz.

Diese Initiative ist Teil einer breiteren Wirtschaftsmission der Industriellenvereinigung Niederösterreich, die in der Ukraine auch politische Gespräche mit hochrangigen Ministerien und Besuch von strategisch wichtigen Orten wie dem Militärflughafen Hostomel beinhaltete.

Durch solche Partnerschaften soll nicht nur der Wiederaufbau in der Ukraine gefördert, sondern auch die langfristige Zusammenarbeit zwischen Österreich und der Ukraine im Bereich Infrastruktur und Wirtschaft gestärkt werden. (red)