G Adventures erweitert Indonesien-Angebot

Der Anbieter von Erlebnisreisen in kleinen Gruppen, bietet ab sofort 20 neue Touren in Indonesien an, die Reisende in weniger besuchte Regionen des Archipels führen. Die neuen Routen, die insbesondere auf Sulawesi, Borneo und Sumatra ausgerichtet sind, bieten authentische Einblicke in das Leben der lokalen Gemeinschaften und ermöglichen es den Reisenden, Indonesien abseits der üblichen Touristenpfade zu entdecken.

Abseits der Massen

Die neuen Touren führen Reisende unter anderem nach Sulawesi, wo sie die einzigartige Toraja-Kultur kennenlernen können, und nach Borneo, wo sie Orang-Utans in ihrer natürlichen Umgebung erleben. Auf Sumatra erwartet die TeilnehmerInnen eine unberührte Natur und die Gelegenheit, seltene Tiere zu beobachten. Dabei kooperiert G Adventures mit lokalen Initiativen, um das wirtschaftliche Wachstum der Regionen zu fördern.

Besonders hervorzuheben ist die Reise nach Sulawesi, bei der die Reisenden nicht nur die beeindruckende Kultur der Toraja kennenlernen, sondern auch an traditionellen Beerdigungszeremonien teilnehmen können. Diese außergewöhnliche kulturelle Erfahrung wird durch die enge Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinschaften ermöglicht, die von den Tourismuseinnahmen profitieren.

Flexible Reiselängen

Die neuen Touren bieten maximale Flexibilität: Reisende können entweder mehrere einwöchige Trips kombinieren oder sich für längere Reisen von bis zu 29 Tagen entscheiden. Die G Adventures Classic-Reisen sind so konzipiert, dass sie sowohl den Bedürfnissen von Abenteurern als auch denen von Reisenden gerecht werden, die es bevorzugen, in komfortablen Unterkünften zu übernachten.

Wie bei allen Reisen von G Adventures verfolgt auch das neue Indonesien-Angebot das Konzept des nachhaltigen Tourismus, bei dem die lokalen Gemeinschaften direkt von den Einnahmen der Reisen profitieren.

Reisebeispiele:

Zu den neuen Abenteuertouren in Indonesien zählen unter anderem folgende Reisebeispiele:

Die Kultur der Tana Toraja (9 Tage): Reisende erleben die beeindruckende Kultur der Toraja und haben die Möglichkeit, an einer traditionellen Begräbniszeremonie teilzunehmen. Borneo: Orang-Utans im Tanjung-Puting-Nationalpark (7 Tage): Diese Reise führt in den Regenwald Borneos, wo die Gruppe Orang-Utans in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet und traditionelle Klotok-Bootsfahrten unternimmt.

Orang-Utans im Tanjung-Puting-Nationalpark (7 Tage): Diese Reise führt in den Regenwald Borneos, wo die Gruppe Orang-Utans in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet und traditionelle Klotok-Bootsfahrten unternimmt. Sumatra Highlights (7 Tage): Die Reisenden entdecken die unberührte Natur von Sumatra, treffen auf seltene Tiere und erhalten Einblicke in das Leben der Karo-Batak-Gemeinschaft.

Weitere Infos unter: www.gadventures.com (red)