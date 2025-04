Letzte Chance: VIP-Paket für Robbie Williams-Konzert gewinnen

Nur noch wenige Tage - dann werden die exklusiven VIP-Tickets für das Robbie Williams Konzert in Wien verlost. Also nutzt die Gelogenheit und bestellt den Pappaufsteller, setzt euch kreativ in Szene und sichert euch die einmalige Chance, das Event hautnah zu erleben.

Zeigt uns, wie Robbie Williams die Bühne in eurem Reisebüro erobert und schickt uns euer Foto – wer weiß, vielleicht seid ihr schon bald die glücklichen Gewinner der VIP-Tickets!

Das VIP-Paket beinhaltet:

Top Premium Sitzplatz Ticket

Eigener VIP-Eingang

Gastfreundliches Personal vor- und nach dem Konzert im VIP-Club innerhalb des Stadions

Begrüßungsgetränk bei der Ankunft

Reichhaltiges 3-Gänge-Buffet ohne Sitzplatzordnung

Offene Bar mit ausgewählten Weinen, Bier und alkoholfreien Getränken vor und nach dem Konzert

Während des Konzerts werden Drinks außerhalb des VIP-Clubs serviert

Snacks nach dem Konzert

Robbies Greatest Hits Playlist vor und nach dem Konzert

Souvenirprogramm oder Geschenk (1 pro 2 Gäste)

Information wird jedem Gast im Voraus geschickt

Mark Buttler MitarbeiterInnen vor Ort

Aufsteller bestellen - Foto machen - gewinnen

Bestellt jetzt Euren Pappaufsteller und lasst Robbie Williams Euer Reisebüro zur Bühne machen!

Setzt Euch und Euren Aufsteller bei einer kreativen, für Social Media geeigneten Aktion gemeinsam im Team oder mit Euren Kunden gekonnt in Szene und schickt uns ein Foto davon an: gewinnspiel@profireisen.at | Betreff: Relaxing rocks Aktion.

Sichert Euch pro Agentur einen Aufsteller kostenfrei – solange der Vorrat reicht.

Gleich HIER bestellen (Hinweis: Login als Agentur erforderlich, dann Auswahl: Reisebüros - Dekorationen)

Einsendeschluss ist der 13. April 2025

Teilnahmebedingungen:

Die Teilnahme gilt pro Agentur. Die Gewinner-Agentur erhält 2 VIP-Tickets für das Konzert von Robbie Williams am 12. Juli 2025 in Wien. Welche beiden Agents aus der Agentur die Tickets nutzen, bleibt der Agentur überlassen.

Mit der Teilnahme stimmt Ihr zu, dass eingesendete Fotos veröffentlicht werden dürfen.

Advertorial