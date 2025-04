Oceania Cruises lädt zum Webinar ein

Am 8. April um 9:00 Uhr präsentieren Maik A. Schlüter, Business Development Director DACH, und Daniela Rameil-Erdl, Business Development Manager DACH, den TeilnehmerInnen die Vorteile und Besonderheiten von Oceania Cruises, sowie die neue Tropen & Exoten Saison 2026/27 und die Weltreise 2027 an Bord der Vista.

Vorteile, Highlights & Besonderheiten

Die Kreuzfahrtgesellschaft mit ihren acht Boutiqueschiffen zeichnet sich durch ihre Mischung aus Luxus, Service und Kulinarik - ohne steife Etikette - aus. Für Viele gilt die internationale Reederei aber immer noch als Geheimtipp. Agents, die ihr Wissen diesbezüglich erweitern oder auf den neuesten Stand bringen wollen, um KundInnen umfassend beraten zu können, wird bereits in wenigen Tagen die Gelegenheit dazu geboten. Neben wertvollen Wissen, Verkaufstipps und Vorteile für Reisebüros in der Zusammenarbeit geben die ExpertInnen den TeilnehmerInnen auch einen Einblick in die Neuheiten – allem voran der Allura.

Eckdaten des Webinars:

Datum: 8. April 2025

8. April 2025 Uhrzeit: ab 09:00 Uhr

Anmeldung HIER

(red)