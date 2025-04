Austrian Airlines und die Spanische Hofreitschule verkündeten heute ihre Markenkooperation - und im Zuge dessen auch, dass der Name der weltberühmten Institution rund um das erlesene „Ballett der weißen Hengste“ ab jetzt den Rumpf des Austrian Airlines Langstreckenflugzeugs Boeing 787-9 Dreamliner mit der Kennung OE-LPL zieren wird. Außerdem wird Austrian Airlines im Rahmen der Kooperation die Patenschaft für einen Hengst der Spanischen Hofreitschule übernehmen. Konkret handelt es sich um einen 12-jährigen Lipizzaner mit dem offiziellen Namen Favory Wera, der in den Vorführungen von Theresa Stefan präsentiert wird.

Francesco Sciortino, Chief Operating Officer von Austrian Airlines, ist von der außergewöhnlichen Zusammenarbeit begeistert: „Die Spanische Hofreitschule ist für uns der ideale Partner für die Namensgebung unseres Dreamliners OE-LPL. Zwei traditionsreiche österreichische Institutionen sorgen dafür, dass die Geschichte und Kultur Österreichs gemeinsam weit in die Welt hinausgetragen werden.“

Namenskonzept “Highlights of Vienna”

Die neuen Langstreckenflugzeuge Boeing 787-9 Dreamliner in der Flotte von Austrian Airlines fliegen mit „Highlights of Vienna“ um die Welt. Neben dem Flugzeug mit der Kennung OE-LPL trägt bereits eine weiterer AUA-Maschine den Namen einer heimischen Sehenswürdigkeit: so wurde die Boeing 787-9 mit der Kennung OE-LPM im Vorjahr mit dem Namen „Schönbrunn Palace“ versehen. Das Namenskonzept „Highlights of Vienna“ soll das starke Band, das Austrian Airlines mit dem heimischen Tourismus und damit auch mit der Historie der Wiener Sehenswürdigkeiten verbindet, symbolisieren. (red)