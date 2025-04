MSC Cruises: Drei Meilensteine der World Class

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman der Kreuzfahrtsparte der MSC Group, betonte im Rahmen der Feierlichkeiten dass dies ein stolzer Moment für MSC Cruises und Chantiers de l'Atlantique sei, der die starke Partnerschaft einmal mehr unterstreiche. "Seit über 20 Jahren setzen wir gemeinsam neue Maßstäbe. Das Ergebnis sind fünf bahnbrechende Prototypen und 19 Schiffe, die unsere Vision von modernstem Design, zukunftsweisender Technologie und unvergleichlichen Gästeerlebnissen verkörpern", so Vago.

Laurent Castaing, General Manager der Chantiers de l'Atlantique, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, dass wir heute nicht nur eines, sondern drei MSC World Class Schiffe feiern. Die Zusammenarbeit zwischen unseren Teams hat bereits Großartiges hervorgebracht. Wir haben das Bord-Erlebnis stetig weiterentwickelt und setzen neue Maßstäbe in puncto Energieeffizienz. Die MSC World America verfügt heute über den besten EEDI-Wert (Energy Efficiency Design Index) der IMO und damit über den niedrigsten CO₂-Fußabdruck der gesamten Kreuzfahrtindustrie – und mit den beiden Schwesterschiffen, die wir heute feiern, setzen wir uns noch ambitioniertere Ziele!“

Drei Meilensteine der World Class

So wurden im Zuge der Veranstaltung folgende drei Höhepunkte zelebriert: Die Übergabe der MSC World America, die Münzzeremonie der MSC World Asia und den Stahlschnitt der MSC World Atlantic.

Die MSC World America ist das 23. Schiff der Reederei und wird am 9. April im neuen, hochmodernen MSC Miami Cruise Terminal, dem größten Kreuzfahrtterminal der Welt, offiziell getauft. Das Schiff bietet neue Einrichtungen und Konzepte, die speziell auf den amerikanischen Markt zugeschnitten sind und den für die Marke typischen europäischen Stil mit amerikanischem Komfort verbinden.

Weiters fand die traditionelle Münzzeremonie für die MSC World Asia statt. Dabei wurden Gedenkmünzen ins Schiff gelegt − sie sind ein Zeichen des Segens und sollen dem Schiff Glück bringen. Die zwei Patinnen dafür waren Marialuisa Iaccarino, VP Shore Excursions von MSC Cruises, und Flavie Biondo, Chargé d'affaires von Chantiers de l'Atlantique. Die MSC World Asia wird im Winter 2026/27 in Dienst gestellt und dann im Mittelmeer Reiseziele in Frankreich, Italien, Spanien und Malta anlaufen

Der dritte Anlass der Feierlichkeiten war ein Stahlschnitt, der den offiziellen Baubeginn des vierten Schiffes der MSC World Class markiert. In diesem Rahmen wurde auch der Name des Schiffes verkündet: MSC World Atlantic. Das Schiff wird 2027 in Dienst gestellt und dann in der Wintersaison 2027/28 ab Port Canaveral in den USA für Kreuzfahrten in der Karibik eingesetzt. (red)