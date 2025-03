Alabama launcht neue Website

USA-Reisende erfahren auf www.alabamausa.de viel über die historische Bürgerrechtsbewegung, Alabamas schneeweiße Sandstrände, den ältesten Mardi Gras der USA, Mondraketen in Huntsville und die Musikstudios von Muscle Shoals. Die Country-Band Lynyrd Skynyrd trug den Namen ihres Heimatstaates mit dem 1974 erschienenen Superhit Sweet Home Alabama in die Welt. Das deutsche Verkehrsbüro für Alabama führt in seinem rundum neu gestalteten Internetauftritt durch einen Bundesstaat voller Geschichte, Musik und beeindruckender Natur.

Bürgerrechtsbewegung im Fokus

Großen Raum nimmt der U.S. Civil Rights Trail ein. Der digitale Wegweiser führt zu mehr als 120 Schlüsselorten der Bürgerrechtsbewegung in 14 Bundesstaaten, die für Touristen zugänglich sind. Alabama allein zählt davon über 25 in acht Städten. So zeigen etwa das Museum Birmingham Civil Rights Institute und der nahe Kelly Ingram Park eindrucksvoll den Kampf der afroamerikanischen Bürger von Birmingham um die rechtliche Gleichstellung aller Amerikaner in den 1950er- und 1960er-Jahren.

Strände, Berge, Musik

Darüber hinaus begeistert Alabama mit schneeweißen Badestränden an der Golfküste im Süden und in der nahen Stadt Mobile mit dem ältesten Mardi Gras in den USA. Reisende finden herausragende Restaurants und Großstadtleben in Birmingham und Wanderwege in den grünen Bergen der südlichen Appalachen.

Ganz im Norden in Huntsville liegt das weltweit größte Weltraummuseum an dem Ort, wo Wernher von Braun und sein Team jene Saturn-V-Mondraketen bauten. Ein nicht gestartetes Originalexemplar ist dort zu sehen. In der Nähe lockt die Region Muscle Shoals mit Touren durch legendäre Musikstudios, in denen Aretha Franklin, Bob Dylan, die Rolling Stones und viele mehr große Hits aufgenommen haben. (red)

Reiseinfos Alabama: Alabama Tourism, Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin, Tel. +49-30-7262-5191, www.alabama-usa.de