Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 12/13

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Flughafen London Heathrow geschlossen:

Der Flughafen London Heathrow, mit knapp 80 Mio. Passagieren im Jahr der größte Flughafen Europas, bleibt am heutigen Freitag, den 21.03., geschlossen, da ein Stromausfall den Flughafenbetrieb erheblich beeinträchtigt. Der Flugverkehr steht still – in den kommenden Tagen sind weitere Einschränkungen möglich.

Proteste nach der Festnahme des Oberbürgermeisters in Istanbul:

Wenige Tage nach der Festnahme des Oberbürgermeisters von Istanbul ist die Türkei weiterhin in Aufruhr. In der Millionenmetropole am Bosporus sowie in weiteren Großstädten des Landes wird in den kommenden Tagen mit flächendeckenden Protesten und Ausschreitungen gerechnet. Türkische Behörden hatten Ekrem Imamoğlu, den wichtigsten politischen Rivalen von Präsident Recep Tayyip Erdoğan, am Mittwoch verhaftet. Ihm werden unter anderem Korruption und Unterstützung einer Terrorgruppe vorgeworfen. Kritiker bezeichnen die Festnahme hingegen als politisch motiviert. Bereits in den vergangenen beiden Tagen tausende Menschen aus Protest auf die Straße – eine rasche Entspannung der Lage ist nicht in Sicht.

Rechtsextreme Demonstration in Berlin:

Rechtsextreme Aktivisten in der deutschen Hauptstadt Berlin haben für morgigen Samstag, den 22.03., zu einer Demonstration im Stadtteil Friedrichshain aufgerufen. Auch eine entsprechende Gegendemo wurde angekündigt. Im Hinblick auf mögliche Zusammenstöße erhöht die Polizei ihre Präsenz.

Tag der Republik in Pakistan:

In Pakistan jährt sich im Rahmen des Tags der Republik am Sonntag, den 23.03., die Verabschiedung der ersten pakistanischen Verfassung aus dem Jahre 1940. An dem Tag kann es unter Umständen zu Demonstrationen kommen, weshalb die Behörden die Sicherheitsmaßnahmen landesweit erhöhen. In den großen Städten sind örtliche Verkehrsbehinderungen möglich.

Gedenktag für Wahrheit und Gerechtigkeit in Argentinien:

Am Montag, den 24.03., begehen die Menschen in Argentinien den Tag der Wahrheit und Gerechtigkeit (Día Nacional de la Verdad y la Justicia). Damit wird in dem südamerikanischen Staat der Opfer der Militärdiktatur, die das Land zwischen 1976 und 1983 beherrschte, gedacht. Im Rahmen des Gedenktags kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Protesten – auch in diesem Jahr erhöhen die Behörden insbesondere in den großen Städten die Sicherheitsvorkehrungen.

Landesweiter Streik bei der Gepäckabfertigung in Italien:

In Italien droht ebenfalls am Montag ein landesweiter Streik bei der Gepäckabfertigung an allen wichtigen Flughäfen des Landes. Verschiedene Gewerkschaften und Gruppierungen haben dazu aufgerufen. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Reisende sind angehalten, sich rechtzeitig über die Situation vor Ort zu informieren.

