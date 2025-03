20 Jahre Lifecard Travel Assistance

Seit der Gründung im Jahr 2005 hat sich das im deutschen Mannheim gegründete Unternehmen als Spezialist für Reiseschutz etabliert und kontinuierlich weiterentwickelt. Heute sieht sich LTA als ein führender Anbieter im Bereich Reiseschutz. Der Umsatz habe sich seit 2015 mehr als verzehnfacht und in Marktanalysen erhalte das Unternehmen regelmäßig Bestnoten, wie es in einer Mitteilung heißt.

LTA, 2005 gegründet, ist Teil des Familienunternehmens Ulrich, zu dem auch die Reisebüro-Gruppe suedwest touristik gehört, und hat sich von Beginn an als Spezialversicherer für Reiseschutz positioniert. Der Markteintritt in Österreich im Jahr 2008 sowie die Expansion in die Niederlande 2022 unterstreichen das kontinuierliche Wachstum und die steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten Versicherungslösungen, so das Unternehmen.

Das Unternehmen hebe sich bewusst von großen Generalisten ab, die eine breite Palette an Versicherungsprodukten anbieten. Als reiner Spezialist für Reiseschutz biete LTA maßgeschneiderte Lösungen und setze bei der Kundenbetreuung und im Vertrieb vor allem auf persönlichen Service. „Wir stehen für Verlässlichkeit, Schnelligkeit und persönliche Betreuung. Anonyme Callcenter gibt es bei uns nicht. Bei uns haben Kunden und Geschäftspartner einen schnellen und direkten Zugang zu unseren Experten – rund um die Uhr und weltweit“, sagt Geschäftsführer Michael Dorka.

2013 übernahm der langjährige Versicherungsexperte beim Mittelständler LTA die Verantwortung. Unter seiner Regie wurden die internen Prozesse und der Markenauftritt modernisiert sowie die strategische Neuausrichtung des Vertriebs vorangetrieben. Heute sei der Reiseschutz-Spezialist mit seinen Produktlinien All-In-One, Flexible und Basic auf allen relevanten Vergleichs- und Maklerportalen im Segment der Reiseversicherer eine bekannte Größe - und gewinne auch im stationären Vertrieb und bei Reiseveranstaltern zunehmend an Bedeutung.

Innovationen und Aussichten

Einen Meilenstein markierte das Jahr 2023: Mit einer umfassenden Überarbeitung des Tarifsystems im Jahresreiseschutz wurden flexiblere und kundenfreundlichere Versicherungslösungen geschaffen. Seitdem können Paare und Familien aus dreizehn Tarifstufen von 1.500 bis 25.000 EUR versichertem Reisepreis wählen. Alleinreisende und Alleinerziehende profitieren von elf Tarifstufen bis 20.000 EUR. Diese Optimierung habe sich ausgezahlt: Bereits im ersten Quartal 2024 konnte LTA den Umsatz des gesamten Vorjahres erreichen. Neben der Tarifumstellung investierte LTA 2024 in die Professionalisierung der Schadenbearbeitung. Statt auf externe Dienstleister zu setzen, wurde eine eigene Abteilung mit einer modernen und kundenfreundlichen Online-Schadenstrecke aufgebaut. Ein starkes Netzwerk und herausragender Service LTA verdanke seinen Erfolg nicht nur innovativen Produkten - wie beispielsweise der Golfversicherung, mit der man in Deutschland und Österreich ein Alleinstellungsmerkmal hat - , sondern auch starken Partnerschaften mit namhaften Reiseveranstaltern, Reisebüros und Plattformen.

Der Spezialversicherer plant, sein Angebot kontinuierlich weiterzuentwickeln, die Partnerschaften mit Reisebüros und Veranstaltern auszubauen und neue Märkte zu erschließen. „Die Erfolgsgeschichte von LTA zeigt, dass spezialisierte und kundennahe Lösungen der Schlüssel für nachhaltigen Unternehmenserfolg sind“, blickt Geschäftsführer Dorka zuversichtlich in die Zukunft. (red)