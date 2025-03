„Together at Sea“: Mega-Fam-Trip an Bord der Mein Schiff Relax

TUI Cruises lud die Vertriebspartner auf vier „Together at Sea“ Reisen ab Palma oder Barcelona inklusive spannendem Schulungs- und Unterhaltungsprogramm an Bord ein. So hat sich das Mein Schiff Sales-Team neben Schiffsrundgängen und zahlreichen Präsentationen auch einige andere Highlights für die TeilnehmerInnen überlegt. Darunter eine interaktive Schiffsrallye bei der es mit etwas Glück eine Freikabine für zwei Personen zu gewinnen gab.

Auch über 150 ReiseberaterInnen aus Österreich und der Schweiz, waren Mitte März an Bord, um selbst zu erleben, was Wohlfühlbotschafter Robbie Williams damit meint, wenn er im Spot sagt „Relaxing rocks with the new Mein Schiff Relax. …. You should check it out“. Genau das haben die Agents auf den vier „Together at Sea“ Fam-Trips auch gemacht: Sie haben das erste Schiff der neuen InTUItion-Schiffsklasse tagsüber auf Herz und Nieren getestet und am Abend die Mein Schiff Relax mit Gaststars wie DJ Ötzi, Alex Christensen, Melissa Naschenweng, Boerney, DJ Mokaby und Mitchy und André Katawazi gerockt.

Fazit: "Relaxing rocks"

Die Resonanz der Agents nach ihrer "Together at Sea“ Reise und zur Mein Schiff Relax fallen durchwegs positiv aus. So berichtet beispielsweise Alexander Schulz, Inhaber und Geschäftsführer von Heimathafen, einer der führenden Kreuzfahrtagenturen in Österreich: "Die Mein Schiff Relax setzt neue Maßstäbe und bietet jede Menge Orte zum Genießen. Sie markiert den Beginn einer neuen Generation, die Erholung, Erlebnis und Genuss auf die nächste Stufe hebt."

Auch Sandra Pfützenreuter, Head of Sales DACH & Trade Marketing für die Marke Mein Schiff, zieht ein positives Fazit nach den vier „Together at Sea“ Reisen: „Es war sehr schön zu sehen, mit welchem Interesse und Spaß die Partner die Mein Schiff Relax, das erste Schiff der InTUItion-Klasse, erkundet haben. Die Stimmung an Bord war großartig und die Expis haben das Motto ‚Relaxing rocks‘ auf ihre ganz eigene Art und Weise mit Leben gefüllt und interpretiert.“

Clas Eckholt, Vice President Commercial, ergänzt: „Die Indienststellung unseres neuen Wohlfühlschiffes der Mein Schiff Relax ist ein bedeutender Meilenstein - für uns und unsere Vertriebspartner, die das Herzstück unseres Wachstumskurses sind. Umso erfreulicher ist es, dass alle vier Einführungsfahrten sofort ausgebucht waren und über 2.000 PartnerInnen die Gelegenheit genutzt haben, sich persönlich noch vor der Taufe ein Bild von unserem neuen Wohlfühlschiff zu machen. Diese eigene Erfahrung die Mein Schiff Relax zu erleben, zu entdecken und zu erkunden, schafft die beste Grundlage für erfolgreiche Gespräche, um unser neues Flaggschiff noch überzeugender zu verkaufen.“

Gewinnspiel: VIP-Tickets für Robbie Williams Konzert in Wien

Agents aufgepasst: das Gewinnspiel läuft noch! Erlebt Robbie Williams – Wohlfühlbotschafter der neuen Mein Schiff Relax – am 12. Juli 2025 live im Ernst Happel Stadion.

TUI Cruises verlost zwei exklusive VIP-Tickets pro Agentur. So macht ihr mit: Bestellt den Mein Schiff Relax Pappaufsteller, setzt ihn kreativ in Szene und sendet euer Foto bis 13. April an gewinnspiel@profireisen.at.

Weitere Infos zum Gewinnspiel HIER (red)