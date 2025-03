Coral Travel: Sonderkonditionen für Kinder im Sommer

Das Angebot umfasst sowohl Strandhotels als auch familienfreundliche Resorts und gilt für den Reisezeitraum vom 10. Juni bis zum 15. September 2025. Die Aktion richte sich gezielt an Familien zur Hauptreisezeit und ermögliche es ihnen, das Urlaubsbudget zu schonen. Zudem würden Gäste von exklusiven Aktionspreisen für zahlreiche familienfreundliche Hotels profitieren, so der Veranstalter in der Presseaussendung. Die Hotelliste finden die Vertriebspartner im XPI-Portal von Coral.

Gewinnspiel: Jede Buchung zählt

Die Familienangebote würde außerdem für das jüngst gestartete Gewinnspiel „Buch dich glücklich!“ für Reisebüros gelten. Mit dieser Dankeschön-Aktion für die Vertriebspartner werde jede Buchung zur Gewinnchance auf 100 attraktive Preise wie Hotelaufenthalte, Flugtickets, Ausflugspakete und als Hauptgewinn eine siebentägige Reise für eine Familie, heißt es weiter.