Dertour Austria Talk & Mix-Events in Wien und Linz

Petra Seigmann bzw. Hannelore Wallinger (Austria Talk & Mix Abend Austria Specialist Sales) begrüßten gemeinsam mit den Partnern Emirates, vertreten durch Anton Bily und Nikolaos Petsalis und Adaaran Resorts Maldives, vertreten durch Michelle Bies jeweils eine kleine, aber feine Runde an Agents. Bei Fingerfood und einem prickelnden Aperitif lauschten die ExpedientInnen zunächst dem Update von Dertour Austria. Emirates informierte anschließend nicht nur über das Streckennetz der Airline, sondern auch von den Annehmlichkeiten an Bord und der neuen Premium Economy Class ab/bis Wien. Michelle Bies entführte ins Portfolio der vier traumhaften Adaaran Resorts auf den Malediven (Adaaran Club Rannalhi, Adaaran Prestige Vadoo, Adaaran Select Hudhuran Fushi, Adaaran Select Meedhupparu), bevor es dann ans „Cocktail mixen“ ging.

„Shake it!“

„On the rocks oder doch lieber pur, Tumbler oder Coupette“? - Unter Anleitung von „Barbrain“ Stefan Stevancsecz, Österreichs höchst prämiertem Barkeeper wurden nicht nur Cocktails kreiert, die dann natürlich verkostet wurden - die TeilnehmerInnen durften sich auch über Tipps, Tricks und Wissenswertem aus der Welt der Cocktails freuen. „Der Abend war sehr gelungen - interessante Partner und eine lockere Atmosphäre beim Mixen; da kam so richtig Urlaubsfeeling auf. Besonders freue ich mich natürlich über die drei Nächte in einem der Adaaran Resorts, die ich gewonnen habe!“ resümierten die glücklichen Gewinnerinnen Karin Karner von der Restplatzbörse in Wien und Karin Habringer von Aerox Travel. (red)