One&Only Aethesis: Österreicher wird neuer GM

In seiner neuen Position ist Gerald Krischek, der neben Deutsch und Englisch auch fließend Französisch spricht, für die gesamte strategische Entwicklung verantwortlich und leitet das Resort Team, um Griechenlands Ansehen als führende Luxusdestination weiter zu stärken.

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung als General Manager in führenden Luxushotels im europäischen Raum, bringt der gebürtigen Salzburger umfassende Expertise in das Resort an der Ägäis ein. Seine Karriere erstreckt sich über Stationen in renommierten Häusern wie dem Prince de Galles in Paris, dem Hotel Bristol in Wien oder dem Hotel Grande Bretagne in Athen. In den Spitzenhotels habe Gerald Krischek, der 2023 als „General Manager of the Year“ ausgezeichnete wurde, entscheidend zur erfolgreichen Neupositionierung beigetragen und die Gästezufriedenheit auf ein herausragendes Niveau gehoben, heißt es in der Presseaussendung.

Griechenland im Herzen

„Es ist mir eine große Freude, nun Teil des One&Only Aesthesis zu werden und nach Griechenland zurückzukehren – ein Reiseziel, dass mir ganz besonders am Herzen liegt“, so Gerald Krischek. „Dieses Resort setzt neue Maßstäbe in der griechischen Hotellerie, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem talentierten Team unvergessliche Erlebnisse für unsere Gäste zu schaffen.“ Ob bei einem Besuch der Akropolis, einem Spaziergang durch die malerischen Straßen von Plaka, einem Besuch des Monastiraki-Flohmarkts mit einzigartigen Antiquitäten und handgefertigten Kunsthandwerken oder einer Fahrt entlang der Küste zum Poseidontempel am Kap Sounion – laut Gerald Krischek entfalte Athen stets einen ganz besonderen Zauber.

An der Küste von Glyfada zelebriert das One&Only Aesthesis den Glamour der 60er und 70er Jahre und vereint Eleganz mit modernem Komfort. Umgeben von Lavendel, Oleander und Olivenbäumen und eingebettet in ein geschütztes Waldreservat, genießen Erholungssuchende gleichzeitig einen exklusiven Rückzugsort und die Vorzüge des pulsierenden Athens. (red)