Dertour Group verzeichnet starke Buchungszahlen

Wie der Touristikkonzern mitteilte, konnte im vergangenen Jahr ein starkes Wachstum verzeichnet werden. Auch die Prognose für das Jahr 2025 stimmen die Vertreter der Dertour Group positiv. „Nach einer Phase der Erholung zeigt sich in unseren europäischen Reisemärkten beschleunigtes Wachstum. Der zunehmende Fokus der Konsumenten auf Erlebnissen statt auf materiellen Gütern treibt die Reiselust an. Wir verzeichnen daher stark steigende Gästezahlen sowie eine hohe Nachfrage nach Fernreisen und qualitativ hochwertigen Reiseangeboten zu attraktiven Preisen“, fasst Christoph Debus, seit 1. März 2025 CEO der Dertour Group, zusammen. „Ich freue mich sehr, in dieser spannenden Phase zur Dertour Group zu stoßen und das nachhaltige und profitable Wachstum der Gruppe auf dem internationalen Tourismusmarkt weiter voranzutreiben.“

Pauschalreisen im Aufwind

Im Jahr 2024 verzeichnete die Dertour Group einen Anstieg ihrer europäischen Gästezahlen um 19% im Vergleich zum Vorjahr. Dies unterstreiche die wachsende Nachfrage Reisender nach Pauschalreisen, die für hohen Komfort bei Buchung und Urlaub stehen. „Die Buchungszahlen belegen die steigende Beliebtheit von Pauschalreisen, die wir heute in einer sehr großen Erlebnisvielfalt anbieten. Sie bedienen den Wunsch Reisender nach sorglosen und stressfreien Reiseerlebnissen, die gleichzeitig hohe Qualität zu attraktiven Preisen bieten“, erklärt Dr. Ingo Burmester, CEO Central Europe bei der Dertour Group.

Der signifikante Anstieg der Gästezahlen im Jahr 2024 wurde auch durch die Entwicklungen auf dem deutschen Markt unterstützt, der mit 23% das höchste Gästewachstum unter den Märkten verzeichnete. Neben der positiven Nachfrage-Entwicklung im Fernreise-Bereich hatte auch das Marktausscheiden von FTI Einfluss auf die Sommerbilanz. „Wir haben im letzten Sommer schnell auf die Umstände reagiert, indem wir Kapazitäten ausgeweitet und zusätzliche Angebote für betroffene Reisende in wichtigen Destinationen wie der Türkei, Ägypten und Dubai bereitgestellt haben“, so Burmester. „Unabhängig davon lagen unsere Gästezahlen bereits vor dem FTI-Ausscheiden zweistellig über dem Vorjahr. Das zeigt eindeutig: Die Nachfrage nach Sommerurlauben war noch größer als im Jahr zuvor.“

Reiseboom im Winter 2024/25

Die Buchungsanalyse der Dertour Group in ihren 16 europäischen Märkten zeigt für die aktuelle Wintersaison ein besonders starkes Wachstum der Gästezahlen. Diese liegen aktuell satte 28% über dem Vorjahr. Dabei zeige sich insbesondere eine starke Nachfrage nach Fernreisen: Fast ein Drittel der europäischen Gäste (31%) entschied sich für Reiseziele auf der Langstrecke. Zu den Top-Winter-Destinationen gehören außerdem erneut Ziele im Nahen Osten - angeführt von Dubai. Bei den aufstrebenden Trendzielen sei ein wiederentfachtes Interesse an Australien- und Neuseeland-Reisen auffällig. "Sie weisen unter den Fernreisezielen im Jahresvergleich die höchsten Wachstumsraten auf und rücken damit wieder auf den Radar unserer europäischen Gäste", so Burmeister.

Bei den Kurz- und Mittelstreckenreisen entwickele sich Ägypten zum Reiseliebling und sichert sich mit einem signifikanten Gästewachstum (+81%) den zweiten Platz in der Rangliste, direkt hinter Spanien. Weitere beliebte Kurz- und Mittelstreckenziele für europäische Gäste in diesem Winter sind die Türkei, Italien und Deutschland, was die Attraktivität klassischer Urlaubs-Hotspots unterstreicht.

Ausblick auf den Sommer 2025

Abschließend teilte der Konzern Details zu den Buchungszahlen für die Sommersaison 2025 mit. Die anhaltend starke Nachfrage stimme die Gruppe optimistisch. So legen die europäischen Gästezahlen im Vergleich zum bereits starken Sommer 2024 erneut zu und steigen um 14%. Der Umsatz legt dabei um 18% zu, was auf eine Verschiebung zu Premium-Urlauben hindeutet. „Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Reiseerlebnissen ist hoch, insbesondere in unseren mittel- und osteuropäischen Märkten“, erklärt Burmester. „Fast ein Drittel unserer europäischen Gäste entscheidet sich für Fünf-Sterne-Hotels. Dies unterstreicht, dass Reisende Komfort, Service und einzigartige Erlebnisse priorisieren. Bei der Wahl der Reiseziele wird gleichermaßen sichtbar, dass unsere Gäste Wert auf ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis legen.“ (red)