Die renommierten „Starway World Best Hotels"-Awards, die jedes Jahr von Coral Travel vergeben werden, haben für 2024 ihre Gewinner. Das Maxx Royal Kemer Resort belegte den ersten Platz in der Rangliste, die auf Basis von Kundenumfragen ermittelt wurde. Den zweiten Platz sicherte sich der Blue Waters Club, gefolgt vom NG Phaselis Bay auf Rang drei.

Neben der Kategorie „Top 100 World Best Hotels" in der die weltweit besten Hotels mit den höchsten Gesamtbewertungen prämiert wurden, gab es auch Auszeichnungen für die Sieger der Kategorien „Kinder- und familienfreundliche Hotels" sowie "Umweltfreundliche Hotels".

Bilanz & Ausblick

Die Preisverleihung wurde mit einer Rede von Koray Çavdır, Vizepräsident der Coral Travel Group für Zentraleuropa (Deutschland, Österreich, Schweiz), eröffnet. Er gab zunächst einen Überblick über das Unternehmen, zog Bilanz über das vergangene Jahr und gab daran anschließend einen Ausblick auf 2025. Seit der Gründung vor 33 Jahren hätten laut Çavdır insgesamt 35 Mio. Gäste die Dienstleistungen des Unternehmens genutzt.

Wachstum in Europa:

Von den 3,5 Mio. Gästen im Jahr 2024 kamen rund 2 Mio. aus den zehn europäischen Märkten, in denen Coral Travel tätig ist. Nach dem Start in Polen wurde die Präsenz in Deutschland, Österreich, Estland, Lettland, Litauen, Tschechien, der Schweiz und seit 2023 in Rumänien ausgebaut. Mit Pauschalreisestart in den Niederlanden sind es inzwischen zehn europäische Länder. Und mit 1,6 Milo. europäischen Gästen im Jahr 2023 erzielte Coral Travel in diesem Markt ein Wachstum von 25% im Vergleich zum Vorjahr.

Für 2025 plant die Coral Travel Group, die Zahl der Gäste auf über vier Millionen zu steigern, darunter 2,3 Mio. in Europa.

Preise in drei Kategorien verliehen

Nach Çavdırs Ansprache und weiteren Reden folgte die feierliche Verleihung der "Coral Travel Starway World Best Hotels 2024"-Awards. Die Ranglisten wurden anhand von Gästebewertungen aus 6.321 Hotels in 25 Destinationen ermittelt, die zwischen dem 1. Jänner und dem 31. Dezember 2024 erhoben wurden. Bewertet wurden unter anderem das Personal, die Zimmer- und Hotelqualität, Gastronomie, Umweltbewusstsein, Garten- und Poolanlagen, Sauberkeit, Kinderangebote sowie Unterhaltungs- und Sportprogramme – unabhängig von der offiziellen Sternekategorie der Hotels.

Top 100 World Best Hotels:

Die drei bestplatzierten Hotels in dieser Kategorie stammen aus der Türkei:

Maxx Royal Kemer Resort Blue Waters Club NG Phaselis Bay

Insgesamt waren 58 der besten 100 Hotels aus der Türkei vertreten, gefolgt von 14 aus Ägypten, 9 aus Griechenland, 7 aus Spanien, 5 aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, 3 aus Thailand, 2 aus Tunesien sowie jeweils einem aus Montenegro und den Malediven.

Kinder- und familienfreundliche Hotels:

In dieser Kategorie setzte sich der Blue Waters Club an die Spitze, gefolgt vom Delphin Be Grand Resort auf Platz zwei und dem Royal Wings Hotel auf Platz drei.

Umweltfreundliche Hotels:

In der Kategorie „Umweltfreundliche Hotels" gewann das Maxx Royal Kemer Resort. Den zweiten Platz belegte das Rixos Premium Tekirova, während das Liberty Hotels Lykia den dritten Platz erreichte. Insgesamt wurden 25 Hotels in den Kategorien „Kinder- und familienfreundliche Hotels" sowie „Umweltfreundliche Hotels" ausgezeichnet. (red)