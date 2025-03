Mein Schiff bietet erstemals Adults only-Kreuzfahrt

Die erste Adults only-Kreuzfahrt an Bord der Mein Schiff 6 steht ganz im Zeichen der Erholung. Start der Reise „Adults only: Entspannung pur im Indischen Ozean“, die speziell auf die Wünsche von Erwachsenen ausgerichtet ist, ist am 17. November in Kapstadt und führt bis zum 10. Dezember nach Singapur. Dazwischen werden unter anderem das tropische Paradies Mauritius oder auch die kulturellen Schätze Sri Lankas angsteuert. Die Route bietet außerdem ausgedehnte Seetage, die idal für absolute Entspannung und Erholung sind - inmitten des weitläufigen Ozeans.

Ein besonderes Highlight dieser Reise ist auch die Anwesenheit der Gastexpertin Eva Wellner. Als Mentalcoach und Expertin für Ernährung und Sport wird sie den Gästen wertvolle Tipps und Workshops anbieten, die zu einem ganzheitlichen Wohlbefinden beitragen sollen. Spezielle Wellness- und Kulinarik-Angebote sowie abwechslungsreiche Shows und Überraschungen runden die Reise ab.

Preisbeispiel: Die Reise „23 Nächte - Adults Only: Indischer Ozean mit Mauritius - ab Kapstadt/bis Singapur“ mit der Mein Schiff 6 vom 17.11. bis 10.12.2025 gibt es ab 2.229 EUR p.P. in einer Innenkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen bei Doppelbelegung, ab 2.899 EUR p.P. in einer Balkonkabine bei Doppelbelegung, jeweils im PRO Tarif. Die Reise richtet sich ausschließlich an Reisende ab 18 Jahren. Für Minderjährige oder Kinder ist eine Teilnahme ausgeschlossen.

Themenreisen rund um Afrika

Neben der ersten Adults only Kreuzfahrt, bietet TUI Cruises im Herbst 2025 noch weitere Themenreisen rund um Afrika an. So hebt das Mein Schiff Filmfestival auf See vom 1. bis 21. Oktober den Begriff Kinogenuss auf ein neues Level. Die Reise startet auf der Mein Schiff 4 in Palma (Mallorca) und führt mit Halt auf Gibraltar, Teneriffa, den Kapverdischen Inseln sowie in Walvis Bay in Namibia nach Kapstadt. Neben einem nationalen und internationalen Filmhighlights gehören auch interaktive Workshops und Vorträge rund um das Thema Film sowie ganz persönliche Einblicke Filmschaffender “hinter die Kulissen” zum Programm.

An Bord der Mein Schiff 5 erleben die Gäste vom 14. November bis 2. Dezember 2025 auf der Themenreise Zeit für - Yoga & Selbstliebe Entspannung und persönliche Weiterentwicklung. Mit Start in Palma (Mallorca) über Lanzarote, den Kapverdischen Inseln sowie Walvis Bay in Namibia bieten die zwölf Seetage die Gelegenheit, den Alltag hinter sich zulassen, tief durchzuatmen und sich ganz auf sich selbst zu konzentrieren. Ein exklusives Programm mit renommierten Experten aus den Bereichen Hypnose, Yoga und Breathwork bieten die Möglichkeit, ganz neue Seiten an sich selbst zu entdecken.

Das Logbuch der Aromen – Die Gewürzroute ebenfalls auf der Mein Schiff 5 führt vom 2. bis 18. Dezember 2025 kulinarisch-unterhaltsam entlang der Ostküste Afrikas. Auf der Entdeckungsreise stehen Genuss, Entertainment und exotische Aromen im Mittelpunkt. Auf dem Seeweg von Südafrika bis in den Orient, entlang der legendären Handelsrouten edler Gewürze, erleben die Gäste ein Feuerwerk der Sinne, wenn vielseitige Gastkünstler nicht nur ihr Können am Herd präsentieren.

Wissen auf See – Abenteuer Afrika heißt es vom 30. Oktober bis zum 17. November 2025 auf der Mein Schiff 6. Die Themenreise von Teneriffa nach Kapstadt bringt die Gäste auf eine faszinierende Entdeckungsreise durch das unvergleichliche Afrika. Unter dem Motto „We are all African“ wird die Vielfalt Afrikas durch spannende Vorträge, unterhaltsame Lesungen und fesselnde Multivisionsshows an Bord spürbar. (red)