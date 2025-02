ITB & IPK präsentieren World Travel Monitor 2024

Kurz vor dem Start der weltweit führenden Reisefachmesse, vom 4. - 6. März in Berlin, blickt die Branche optimistisch in die Zukunft. Aktuelle Daten von IPK International sowie der Buchungsstand der ITB Berlin zeigen eine anhaltend starke Nachfrage nach Reisen.

So hat der internationale Tourismus laut aktuellen Ergebnissen des World Travel Monitor 2024 ein starkes Wachstum verzeichnet und das Niveau von 2019 erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Auslandsreisen um 13% an und markiert damit die vollständige Erholung der Branche. Besonders erfreulich sei auch die steigende Zahl der Geschäftsreisen, sowie die deutliche Wachstumsraten aus Asien. Darüber hinaus zeigt das Monitoring: Die anhaltend hohe Reiselust lässt sich nicht durch steigende Reisekosten beeinträchtigen und so bleibt die Nachfrage nach Auslandsreisen auch in 2025 auf hohem Niveau.

World Travel Monitor 2024

Dynamisches Wachstum

Wie die Ergebnisse der Analyse zeigen, haben Auslandsreisen eine bemerkenswerte Erholung erlebt, wobei besonders Reisende aus Asien einen wesentlichen Beitrag zu diesem Aufschwung geleistet haben. Nach einer längeren pandemiebedingten Schwächeperiode zieht es nun wieder deutlich mehr asiatische Reisende in internationale Ziele. Obwohl das Niveau noch 15% unter dem früheren Höchststand liegt, deutet die positive Entwicklung von 33% auf eine nachhaltige Rückkehr auf den globalen Reisemarkt hin. Auch in anderen Regionen der Welt setzt sich das Wachstum fort: Auslandsreisen der Europäer und Lateinamerikaner sind um 9% angestiegen. Verglichen mit Reisen im Jahr 2023 sind nordamerikanische Auslandsreisen um weitere 7% angestiegen. Im Vergleich zu 2019 haben die Auslandsreisen der Europäer und die der Nordamerikaner bereits das Vor-Pandemie-Niveau überschritten.

Urlaub bleibt Hauptmotivation

Darüber hinaus zeigt die Studie eine klare Präferenz für bestimmte Reiseziele: So hat sich Spanien erneut als beliebtestes Ziel behauptet; gefolgt von den USA. Ebenfalls stark nachgefragt: europäische Länder wie Deutschland, Frankreich und Italien. Aber auch Mexiko, die Türkei, das Vereinigte Königreich und Österreich gehören zu den bevorzugten Destinationen.

Reisen ins Ausland werden weiterhin überwiegend aus Urlaubsgründen unternommen, unter den verschiedenen Urlaubsarten stehen insbesondere Sun & Beach Urlaube und Städtereisen mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten in 2024 hoch im Kurs. Rundreisen, die Reisenden die Möglichkeit bieten, mehrere Orte auf einer Reise zu entdecken, bleiben ebenfalls beliebt.

MICE-Segment wächst

Was der Monitor außerdem zeigt: Geschäftsreisen nehmen weiter an Bedeutung zu, besonders das MICE-Segment (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) zeigt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik und trägt somit maßgeblich zur positiven Entwicklung des gesamten Geschäftsreisemarktes bei. Rund zwei Drittel der Geschäftsreisen entfallen mittlerweile auf diesen Bereich, mit einem Wachstum, das sich deutlich über dem Durchschnitt bewegt.

Im Gegensatz dazu verzeichnet das Segment der traditionellen Geschäftsreisen eine moderatere Entwicklung, was auf veränderte Geschäftsmodelle und eine zunehmende Digitalisierung zurückzuführen ist. Ein weiterer wichtiger Trend, der sich auf konstant hohem Niveau hält, ist der sogenannte „Bleisure“-Anteil. Die Kombination aus Geschäftsreisen und privaten Freizeitaktivitäten hat sich fest etabliert und bleibt ein bedeutender Faktor im Reiseverhalten vieler Geschäftsreisender.

Hotels bleiben erste Wahl

Nach wie vor entscheiden sich die meisten Reisenden für klassische Hotels, die aufgrund ihres Service und breiten Angebots besonders geschätzt werden. Doch auch alternative, kommerziell angebotene Unterkünfte, darunter Ferienwohnungen oder privat vermietete Unterkünfte, erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Gleichzeitig bleibt die Zahl derjenigen stabil, die auf kostenfreie Übernachtungsmöglichkeiten, etwa bei Freunden oder Verwandten, zurückgreifen.

Ein weiterer interessanter Aspekt sind die Trends der Reisebuchung: Die Mehrheit der Reisenden (über 90%) bucht ihren Aufenthalt im Voraus. Während Buchungen über Reisebüros weiterhin eine konstante Rolle spielen, gewinnen Direktbuchungen über Unterkünfte und Transportanbieter zunehmend an Bedeutung. Diese Entwicklung spiegelt den Wunsch nach größerer Flexibilität und direkterem Zugang zu individuellen Reiseoptionen wider.

Positive Aussichten für 2025

Abschlißend lässt sich aus den Ergebnissen feststellen: Die internationale Reiselust bleibt ungebrochen, und auch für das kommende Jahr seien die Auslandsreiseabsichten vielversprechend. Viele Destinationen haben bereits wieder das Niveau früherer Jahre erreicht, während andere noch Potenzial für weiteres Wachstum aufweisen..

Weitere Informationen zu IPK International unter: www.ipkinternational.com (red)