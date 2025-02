EL AL Israel Airlines präsentiert erweiterten Sommerflugplan

EL AL Israel Airlines stellt ihren aktualisierten Sommerflugplan für 2025 vor. Dieser gilt vom 30. März bis 25. Oktober 2025 und bietet Reisenden eine leicht erhöhte Anzahl an Flügen zwischen Österreich, Deutschland und der Schweiz und Tel Aviv. Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, kündigt die Fluggesellschaft außerdem mehr Flüge in die USA an.



Mehr DACH-Flüge

Ab den meisten Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bietet die Fluggesellschaft in der kommenden Sommersaison mehr als einen täglichen Flug an. Je nach Nachfrage und Flugzeugverfügbarkeit sei es darüber hinaus möglich, dass EL AL Israel Airlines kurzfristige Zusatzflüge anbietet.

Ab Wien, München und Frankfurt fliegt EL AL Israel Airlines bis zu acht Mal wöchentlich nach Tel Aviv. Die Flüge starten je nachdem am Vormittag mit Ankunft in Tel Aviv am Nachmittag bzw. abends mit Landung in Israel nach Mitternacht.

Auf den Routen von Berlin und Zürich nach Tel Aviv gibt es sogar 11 wöchentliche Frequenzen. Ab Genf steht Tel Aviv fünf Mal pro Woche im Flugplan.

Bis zu 52 USA-Verbindungen

EL AL baut zudem ihre Flüge in die USA weiter aus. Ab Mai dieses Jahres bietet die Fluggesellschaft fünf wöchentliche Flüge auf der Strecke Tel Aviv-Boston an. Die Flüge starten in der Sommersaison sonntags, montags, mittwochs, donnerstags und freitags ab Tel Aviv, der neue Flug ab Boston am Samstagabend.

Boston gilt als Reiseziel mit einer großen israelischen und jüdischen Gemeinde, und der Flughafen der Stadt dient als Tor zu einer Vielzahl von Zielen auf dem gesamten amerikanischen Kontinent. Dank der Zusammenarbeit von EL AL mit Delta und anderen Partnerfluggesellschaften können die KundInnen auch bequem und schnell über Boston zu verschiedenen anderen Zielen weiterreisen.

Auch der sonstige Flugplan in die USA wurde weiter ausgebaut und bietet in diesem Sommer bis zu vier tägliche Flüge nach New York JFK, zwei tägliche Flüge nach Newark, vier wöchentliche Flüge nach Miami, zwei wöchentliche Flüge nach Fort Lauderdale in Florida und acht wöchentliche Flüge nach Los Angeles an. Insgesamt wird EL AL damit voraussichtlich 52 wöchentliche Direktflüge zu verschiedenen Zielen in den USA anbieten. (red)