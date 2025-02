IST-Hochschule: Einladung zum digitalen Karrieretag

Am 20. März 2025 bietet die IST-Hochschule erneut den digitalen Karrieretag "What’s Next?! Dein Weg in die schönste Branche der Welt" an. Mitarbeitende und Studierende des Fachbereichs „Tourismus & Hospitality“ beraten Interessierte zu den angebotenen Bachelorstudiengängen der IST. Arbeitgeber aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie und Tourismus stellen ihre Unternehmen vor.

Informieren & Kontakte knüpfen

SchülerInnen, SchulabgängerInnen sowie Interessierte haben die Möglichkeit, sich von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr über die dualen Bachelorstudiengänge „Tourismus Management“, „Hotel Management“ und „Hotel- und Tourismusmarketing“ zu informieren und direkt potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen.

Der Karrieretag wird online per Zoom stattfinden und ist kostenfrei.

Ablauf / Programm:

16:30 Uhr - 17:00 Uhr: Begrüßung und Vorstellung der IST-Hochschule

17:00 Uhr - 17:30 Uhr: „Job Slam“ - Potenzielle Praxispartner/Arbeitgeber stellen sich vor

17:30 Uhr - 18:00 Uhr: Dual Studierende berichten von ihrem Studium

18:00 Uhr - 18:30 Uhr: Fragerunde

Anmeldung: Interessierte können sich HIER online anmelden (red)