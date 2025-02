TalkenDER: Neue Podcastfolge mit Swan Hellenic

Swan Hellenic Cruises steht für Expeditionsreisen, welche sich durch die einzigartige Kombination aus Luxus, Wissenschaft und Abenteuer auszeichnen. Im neuen Dertour Austria Podcast TalkenDER macht sich Jörg Fermüller, Vertriebsleiter Dertour Austria im Gespräch mit Anja Gilardone, Sales Managerin auf dem DACH Markt für Swan Hellenic Cruises, von diesen besonderen Reisen ein Bild.

Luxus, Wissenschaft & Abenteuer

Die eigens für Expeditionsreisen neu gebauten Schiffe von Swan Hellenic führen Gäste in die entlegenste Regionen. Von der Wildnis der Polarregionen bis zu den unglaublichen Landschaften Afrikas - Swan Hellenic schafft Erlebnisse, die im Gedächtnis bleiben. Mit an Bord ist nicht nur ein Expeditionsteam, sondern auch Lektoren, welche Vorlesungen anbieten, im schiffseigenen Labor mit den Gästen forschen und während der Fahrt Rede und Antwort stehen. Während des Interviews erzählt Anja Gilardone, warum Swan Hellenic Cruises am Markt einzigartig ist, und wie die Reederei mit dem wichtigen Thema der Nachhaltigkeit umgeht.

Anhören & gewinnen

Wie gewohnt wird der brandneue Podcast demnächst per Email an alle Agenturen verschickt. Auch dieses Mal lohnt sich das Reinhören wieder: Zu gewinnen gibt es 2 hochwertige Champagner Flaschen, die bei besonderen Anlässen an Bord von Swan Hellenic Cruises serviert werden. Reinhören, Gewinnfragen beantworten und Daumen drücken. (red)