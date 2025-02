TUI Cruises: Buchungsstart für Tauf-Event mit Robbie Williams

Am 9. April 2025 wird die Mein Schiff Relax in Málaga, direkt im Hafen der andalusischen Küstenstadt, feierlich getauft. Diese exklusive Veranstaltung wird nicht nur durch eine beeindruckende Show, sondern auch durch ein Open-Air-Konzert von Robbie Williams zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Mit dem exklusiven Angebot von TUI können sich Reisende ab sofort die Teilnahme an diesem außergewöhnlichen Tauf-Event - entweder mit selbst organisierter Anreise oder in Kombination mit einem Hotelaufenthalt in Malaga sichern.

Tauf-Event mit Robbie Williams

Robbie Williams, Wohlfühl-Botschafter der Mein Schiff Relax, wird für die 15.000 Taufgäste von TUI Cruises ein exklusives Open-Air-Konzert geben. Für die Gäste der Taufreisen sind das Robbie Williams Konzert und das Tauf-Event bereits im Reisepreis inkludiert. Erstmals in der Geschichte der Mein Schiff Flotte werden außerdem zwei Schwesternschiffe - die Mein Schiff 5 und die Mein Schiff 7 – als symbolische Patinnen den Neubau begleiten.

Tickets für das Tauf-Event mit Robbie Williams Konzert sind HIER unter TUI Musement buchbar.

HIER unter TUI Musement buchbar. Weitere Infos zu den Event-Paketen mit Flug und Hotel unter: www.tui.at/events/schiffstaufe.

