A-Rosa: Familienreisen am Vormarsch

Von den gut 95.000 A-ROSA Gästen seien knapp 3.000 Kinder im Alter bis 15 Jahre – jeweils etwa 7% mehr als im Vorjahr. Auch in diesem Jahr erwarte sich die Reederei wieder viele kleine Gäste auf den A-Rosa-Schiffen, für die es ein abwechslungsreiches Programm an Bord und an Land geben werde.

Familienreisen haben bei A-ROSA Tradition und so reisen Kinder bis einschließlich 15 Jahre unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen ganzjährig kostenfrei mit. Ein besonderes Programm erwartet Kinder von vier bis 15 Jahren im A-Rosa Kids Club, der in den Ferienzeiten verschiedene Kreativ- und Erlebnisangebote wie Pizzabacken mit dem Chefkoch, Schatzsuchen auf dem ganzen Schiff oder gemütliche Kinoabende bietet. Auch an Land gibt es mit den familienfreundlichen Ausflügen viel zu entdecken. Beispielsweise lockt in Paris das Disneyland, während auf dem Rhein ein Besuch im Schokoladenmuseum in Antwerpen möglich ist. Auf der Donau können die jungen Entdecker in Wien in die Rolle von Geschichtsdetektiven schlüpfen und die Stadtgeschichte auf spielerische Weise erforschen.

Gute Vorausbuchungen

„Der neue Rekord macht uns stolz und bestätigt unseren Kurs. Bereits vor über zehn Jahren hat sich A-Rosa erfolgreich als Anbieter des Mehrgenerationen-Urlaubs etabliert und konnte sich über stetig wachsenden Erfolg freuen. Auch für die Saison 2025 blicken wir bereits auf starke Vorausbuchungen und schon heute auf mehr als die Hälfte der gebuchten Kinder aus dem vergangenen Jahr. Die Kombination aus Entspannung, Kinderprogramm und abwechslungsreichen Zielen ist der perfekte Rahmen, um unvergessliche Erinnerungen für die ganze Familie zu schaffen“, so Stefan Sprunk, Director Sales & Product.

Schwimmkurse für die Kleinen

Ein weiteres Familien-Highlight ist der in den Sommerferien stattfindende Schwimmkurs auf der A-Rosa Sena. In Zusammenarbeit mit den ausgebildeten Schwimmlehrern der Schwimmschule Wasserlust können die Kinder an einem von drei Kursen teilnehmen: ein Anfängerkurs für die, die noch nie ein Schwimmangebot besucht haben, ein Kurs für alle, die schon mit dem Schwimmen vertraut sind und ein Seepferdchen-Abzeichen erlangen möchten, sowie ein Fortgeschrittenen-Kurs mit der Möglichkeit, das Bronze-Abzeichen zu erhalten. In der Saison 2025 finden diese Kurse während der Siebennächte Reisen ab dem 26. Juli und ab dem 9. August auf der Route „Rhein Erlebnis Amsterdam & Rotterdam“ statt.

Darüber hinaus bietet das Schiff für Familien noch zusätzliche Annehmlichkeiten. Die eigene Family Area auf Deck 1 beherbergt 28m² große Familienkabinen, die für bis zu fünf Personen Platz bieten. Direkt an die Familienkabinen grenzt auf Deck 1 der stationäre Kids Club. Der Raum unterteilt sich in verschiedene Bereiche zum Spielen, Basteln, Ausruhen und Erleben. Auch beim kulinarischen Angebot an Bord der A-ROSA SENA sei darauf geachtet worden, dass das Kids Buffet dem Geschmack der jüngeren Gäste entspreche, so die Reederei. (red)