Nizza verbietet Anlegen großer Kreuzfahrtschiffe

"Ich will nicht, dass schwimmende Hotels vor Nizza ankern. Ich sage: Kreuzfahrtschiffe, die die Umwelt verschmutzen, die ihre Low-Cost-Kunden ausspucken, die nichts konsumieren, aber ihren Müll zurücklassen, haben bei uns keinen Platz", so der Bürgermeister Christian Estrosi vor wenigen Tagen. Darauf folgend unterzeichnete Estrosi einen Erlass, der das Anlanden und Einschiffen von Passagieren auf Schiffen mit einer Kapazität von mehr als 900 Passagieren vom Sommer an verbietet. "Tourismus ja; Übertourismus nein!", erklärte er bei Unterzeichnung, zu der er Medien ins Rathaus eingeladen hatte. Als Vorbild nannte der Bürgermeister Venedig, wo die großen Schiffe ebenfalls bereits verboten wurden.

Umsetzung des Verbots noch offen

Dabei sei noch offen, ob das Verbot die Kreuzfahrtschiffe wirklich vollkommen von der Küste fernhalten könne. Denkbar sei beispielsweise, dass Schiffe künftig in nationalen Gewässern abseits des Hafens ankern, und ihre Passagiere dann mit kleineren Booten an Land bringen. Vor einigen Jahren bereits hatte das südfranzösische Cannes strikte Umweltauflagen für Kreuzfahrtschiffe erlassen, ohne diese allerdings komplett von der Küste der Stadt zu verbannen.

In den sozialen Medien stieß die Ankündigung des Bürgermeisters auf ein geteiltes Echo. Der internationale Verband für Kreuzfahrtschiffe (Clia) kritisiert die Entscheidung des Bürgermeisters von Nizza allerdings deutlich. Der Verband sei "höchst erstaunt", teilte Clia mit. Das gelte umso mehr, als im ganzen Jahr 2025 gar kein Anlegen eines ganz großen Kreuzfahrtschiffs im Hafen von Nizza angemeldet sei. (APA / red)